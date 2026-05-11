DESABAFO

Maíra Cardi defende filho após ataques na web: 'Mundo cada vez mais doente'

Após Lucas Cardi ser alvo de comentários, influenciadora detona a hipocrisia nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de maio de 2026 às 11:30

Maíra Cardi sai em defesa do filho após ataques na web Crédito: Reprodução/Instagram

Mesmo tentando manter uma distância saudável do barulho das redes sociais para focar na família, Maíra Cardi não conseguiu ficar calada diante de uma onda de comentários ofensivos direcionados ao seu filho primogênito, Lucas Cardi, de 23 anos, após um vídeo do jovem com a namorada, Thuani Todeschini.

O que era para ser um registro descontraído de casal acabou virando palco para ataques gratuitos. Internautas passaram a criticar o corpo de Lucas e a questionar sua sexualidade. Para Maíra, a situação é um reflexo de uma sociedade hipócrita. "É bizarro como o mundo está cada vez mais doente", disparou a influenciadora.

Casa de Maíra Cardi e Thiago Nigro 1 de 20

Ao sair em defesa do filho, Maíra fez questão de destacar que a personalidade doce e educada de Lucas é fruto de uma criação cercada por figuras femininas. Segundo ela, o fato de ele ser um homem sensível e companheiro acaba sendo confundido por alguns como fragilidade ou motivo de piada.

"Meu filho é um doce. Tenho muito orgulho dele, do caráter, de tudo. Ele não é um 'boy lixo'", afirmou a empresária. Ela ainda pontuou que, se ela ou o marido, Thiago Nigro, usassem os termos que foram usados contra Lucas como xingamento, seriam 'cancelados' imediatamente, mas que o público se sente no direito de atacar sua família livremente.

Antes mesmo do desabafo da mãe, o próprio Lucas lamentou que, em pleno 2026, temas como gordofobia e homofobia ainda sejam usados como ferramentas de ataque gratuito na web.