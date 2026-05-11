Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maíra Cardi surpreende ao revelar suspeita de rompimento de silicone após amamentação: 'Acho que estourou'

Influenciadora contou que percebeu alteração nos seios depois de interromper a amamentação de Eloah

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 09:54

Maíra Cardi
Maíra Cardi Crédito: Reprodução

Maíra Cardi surpreendeu os seguidores ao revelar que suspeita ter rompido uma prótese de silicone após o período de amamentação da filha caçula, Eloah. Em vídeos publicados nas redes sociais, a influenciadora contou que começou a notar mudanças no corpo poucos dias depois de parar de amamentar a bebê.

"Eu acho que eu furei meu silicone, rasguei o meu silicone do peito, juro", disse Maíra ao iniciar o relato. Segundo ela, a amamentação foi interrompida há cerca de cinco dias, após momentos difíceis enfrentados com o quadro de bronquiolite da filha. "Obviamente, eu passei uns nervosos muito grandes e o leite secou".

Maíra Cardi

Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi diz estar com medo de a mansão desabar por Reprodução
Maíra Cardi fez desabafo nas redes sociais por Reprodução | TikTok
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi se pronuncia após marido postar vídeo de feto abortado por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi por Reprodução
1 de 18
Maíra Cardi por Reprodução

A influenciadora afirmou que percebeu uma alteração abaixo do seio após o fim da produção de leite. "Ficou um negócio aqui embaixo do seio, tipo uma bola assim, que faz uma barriguinha. Eu tô achando que o silicone estourou", relatou.

Maíra também contou que fazia uso intenso da bomba de extração de leite por conta da dificuldade para conseguir retirar o leite materno. Segundo ela, o aparelho era utilizado na potência máxima e acabou apresentando danos. "Eu usava a bomba no forte, tanto que eu queimei o motor de uma bomba, derreteu", contou.

Apesar da suspeita de rompimento da prótese, Maíra disse que ainda não procurou atendimento médico. Atualmente nos Estados Unidos, ela afirmou que pretende realizar exames assim que retornar ao Brasil.

Casa de Maíra Cardi e Thiago Nigro

Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
1 de 20
Mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução

Leia mais

Imagem - Zé Felipe diz que foi bloqueado por Ana Castela e web reage: 'Fez alguma coisa'

Zé Felipe diz que foi bloqueado por Ana Castela e web reage: 'Fez alguma coisa'

Imagem - Nora de Bell Marques, Pati Guerra revela desejo curioso na gravidez da primeira filha

Nora de Bell Marques, Pati Guerra revela desejo curioso na gravidez da primeira filha

Imagem - Romário leva nova affair para Roma após passagens por Londres e Paris

Romário leva nova affair para Roma após passagens por Londres e Paris

Tags:

Maíra Cardi

Mais recentes

Imagem - Incêndio atinge Circo do Tirullipa e humorista lamenta: 'O picadeiro está de luto'; VÍDEO

Incêndio atinge Circo do Tirullipa e humorista lamenta: 'O picadeiro está de luto'; VÍDEO
Imagem - Vocalista da Calcinha Preta é internada e desfalca show da banda; confira estado de saúde

Vocalista da Calcinha Preta é internada e desfalca show da banda; confira estado de saúde
Imagem - Após ensaio sensual, Solange Couto se pronuncia sobre suposto perfil em plataforma adulta

Após ensaio sensual, Solange Couto se pronuncia sobre suposto perfil em plataforma adulta