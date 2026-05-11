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Maíra Cardi surpreende ao revelar suspeita de rompimento de silicone após amamentação: 'Acho que estourou'

Influenciadora contou que percebeu alteração nos seios depois de interromper a amamentação de Eloah

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 09:54

Maíra Cardi Crédito: Reprodução

Maíra Cardi surpreendeu os seguidores ao revelar que suspeita ter rompido uma prótese de silicone após o período de amamentação da filha caçula, Eloah. Em vídeos publicados nas redes sociais, a influenciadora contou que começou a notar mudanças no corpo poucos dias depois de parar de amamentar a bebê.

"Eu acho que eu furei meu silicone, rasguei o meu silicone do peito, juro", disse Maíra ao iniciar o relato. Segundo ela, a amamentação foi interrompida há cerca de cinco dias, após momentos difíceis enfrentados com o quadro de bronquiolite da filha. "Obviamente, eu passei uns nervosos muito grandes e o leite secou".

Maíra Cardi 1 de 18

A influenciadora afirmou que percebeu uma alteração abaixo do seio após o fim da produção de leite. "Ficou um negócio aqui embaixo do seio, tipo uma bola assim, que faz uma barriguinha. Eu tô achando que o silicone estourou", relatou.

Maíra também contou que fazia uso intenso da bomba de extração de leite por conta da dificuldade para conseguir retirar o leite materno. Segundo ela, o aparelho era utilizado na potência máxima e acabou apresentando danos. "Eu usava a bomba no forte, tanto que eu queimei o motor de uma bomba, derreteu", contou.

Apesar da suspeita de rompimento da prótese, Maíra disse que ainda não procurou atendimento médico. Atualmente nos Estados Unidos, ela afirmou que pretende realizar exames assim que retornar ao Brasil.