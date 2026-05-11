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Nora de Bell Marques, Pati Guerra revela desejo curioso na gravidez da primeira filha

À espera de Maria Luísa, Pati Guerra abriu os bastidores da gestação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:57

Pati Guerra está grávida da primeira filha com Rafa Marques
Pati Guerra está grávida da primeira filha com Rafa Marques Crédito: Reprodução/Instagram

Pati Guerra está na reta final da primeira gravidez e contou detalhes curiosos sobre a gestação de Maria Luísa, chamada carinhosamente de Malu. Casada com o cantor Rafa Marques, filho de Bell Marques, a influenciadora revelou um desejo alimentar inusitado que chamou atenção. 

"Eu tive um desejo nessa gravidez que nem foi tão estranho assim", falou, em entrevista à Quem. "Foi manga verde com limão, lemon pepper, páprica e sal. Só... Eu nem achei tão estranho assim, achei normal".

Pati Guerra está na reta final da gravidez de Malu, 1ª filha com Rafa Marques

Pati Guerra está grávida da primeira filha com Rafa Marques por Reprodução/Instagram
Pati Guerra está grávida da primeira filha com Rafa Marques por Reprodução/Instagram
Pati Guerra está grávida da primeira filha com Rafa Marques por Reprodução/Instagram
Pati Guerra está grávida da primeira filha com Rafa Marques por Reprodução/Instagram
Pati Guerra está grávida da primeira filha com Rafa Marques por Reprodução/Instagram
Pati Guerra está grávida da primeira filha com Rafa Marques por Reprodução/Instagram
Pati Guerra está grávida da primeira filha com Rafa Marques por Reprodução/Instagram
Pati Guerra está grávida da primeira filha com Rafa Marques por Reprodução/Instagram
Pati Guerra está grávida da primeira filha com Rafa Marques por Reprodução/Instagram
Pati Guerra está grávida da primeira filha com Rafa Marques por Reprodução/Instagram
Pati Guerra está grávida da primeira filha com Rafa Marques por Reprodução/Instagram
Pati Guerra está grávida da primeira filha com Rafa Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques, Aninha Marques, Pati Guerra e Rafa Marques por Reprodução/Instagram/Fernando Souza
Pati Guerra e Rafa Marques por Reprodução/Instagram
Pati Guerra e Rafa Marques por Reprodução/Instagram
Pati Guerra por Reprodução/Instagram
Pati Guerra por Reprodução/Instagram
Pati Guerra e Rafa Marques por Reprodução/Instagram
Pati Guerra por Reprodução/Instagram
Pati Guerra por Reprodução/Instagram
Aninha Marques, Pati Guerra e Bell Marques por Reprodução/Instagram
Pati Guerra por Reprodução/Instagram
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Pati Guerra está grávida da primeira filha com Rafa Marques por Reprodução/Instagram

A influenciadora, de 31 anos, também comentou como tem sido a gestação até agora. Já entrando no último trimestre, ela tem conseguido manter a rotina ativa ao longo dos meses. "Graças a Deus, está sendo supertranquila. Não tive enjoos, estou tendo a minha vida superativa. Eu sei que tem algumas mães que passam por uma gestação mais difícil, mas a minha está sendo muito tranquila".

Ansiosa pela chegada da filha, Pati contou que cada detalhe da preparação para o nascimento aumenta ainda mais a expectativa da família. "Estou contando as horas. A gente vai vendo o quartinho, vai recebendo presentes, e aí fica cada vez mais ansioso para esse momento chegar. Só peço que ela chegue com saúde".

Sobre o parto, a influenciadora revelou que a ideia inicial é tentar o nascimento natural, mas destacou que está aberta ao que for necessário para garantir o bem-estar da filha. "Se for necessária uma cesárea, não tem problema nenhum. Só quero que minha filha venha e venha bem", afirmou.

Pati também elogiou o apoio do marido, Rafa Marques, durante toda a gestação. "Desde sempre ele me mostrou que seria um paizão, e nessa gestação não tem sido diferente. Ele é superpreocupado comigo, me acompanhou em todas as ultrassons... Ele falou: 'Não vou perder nada.' Eu escolhi ele para ser meu parceiro justamente porque eu sabia que ele estaria comigo em todos os momentos".

A chegada de Maria Luísa foi anunciada em janeiro de 2026, quando o casal comemorava dois anos de casamento. Já a revelação do sexo da bebê aconteceu em fevereiro, durante um chá revelação realizado à beira-mar com a presença da família. Bell Marques e a esposa, Aninha, acompanharam tudo emocionados.

"A família toda está muito feliz, meus pais, meus sogros, todos muito felizes porque eu acho que criança é é vida, é energia, é alegria e a gente está ansioso", finalizou.

Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação

Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Bell Marques errou palpite no chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Bell Marques chorou no chá revelação de Rafa Marques e Pati Guerra por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques comemora com o irmão, Pipo Marques por Reprodução/Instagram
Pati Guerra comemora com Mari Gonzalez por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Bell Marques errou palpite no chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram
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Rafa Marques e Pati Guerra fazem chá revelação por Reprodução/Instagram

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Bell Marques Pati Guerra Rafa Marques

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