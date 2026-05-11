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Nora de Bell Marques, Pati Guerra revela desejo curioso na gravidez da primeira filha

À espera de Maria Luísa, Pati Guerra abriu os bastidores da gestação

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:57

Pati Guerra está grávida da primeira filha com Rafa Marques Crédito: Reprodução/Instagram

Pati Guerra está na reta final da primeira gravidez e contou detalhes curiosos sobre a gestação de Maria Luísa, chamada carinhosamente de Malu. Casada com o cantor Rafa Marques, filho de Bell Marques, a influenciadora revelou um desejo alimentar inusitado que chamou atenção.

"Eu tive um desejo nessa gravidez que nem foi tão estranho assim", falou, em entrevista à Quem. "Foi manga verde com limão, lemon pepper, páprica e sal. Só... Eu nem achei tão estranho assim, achei normal".

Pati Guerra está na reta final da gravidez de Malu, 1ª filha com Rafa Marques 1 de 22

A influenciadora, de 31 anos, também comentou como tem sido a gestação até agora. Já entrando no último trimestre, ela tem conseguido manter a rotina ativa ao longo dos meses. "Graças a Deus, está sendo supertranquila. Não tive enjoos, estou tendo a minha vida superativa. Eu sei que tem algumas mães que passam por uma gestação mais difícil, mas a minha está sendo muito tranquila".

Ansiosa pela chegada da filha, Pati contou que cada detalhe da preparação para o nascimento aumenta ainda mais a expectativa da família. "Estou contando as horas. A gente vai vendo o quartinho, vai recebendo presentes, e aí fica cada vez mais ansioso para esse momento chegar. Só peço que ela chegue com saúde".

Sobre o parto, a influenciadora revelou que a ideia inicial é tentar o nascimento natural, mas destacou que está aberta ao que for necessário para garantir o bem-estar da filha. "Se for necessária uma cesárea, não tem problema nenhum. Só quero que minha filha venha e venha bem", afirmou.

Pati também elogiou o apoio do marido, Rafa Marques, durante toda a gestação. "Desde sempre ele me mostrou que seria um paizão, e nessa gestação não tem sido diferente. Ele é superpreocupado comigo, me acompanhou em todas as ultrassons... Ele falou: 'Não vou perder nada.' Eu escolhi ele para ser meu parceiro justamente porque eu sabia que ele estaria comigo em todos os momentos".

A chegada de Maria Luísa foi anunciada em janeiro de 2026, quando o casal comemorava dois anos de casamento. Já a revelação do sexo da bebê aconteceu em fevereiro, durante um chá revelação realizado à beira-mar com a presença da família. Bell Marques e a esposa, Aninha, acompanharam tudo emocionados.

"A família toda está muito feliz, meus pais, meus sogros, todos muito felizes porque eu acho que criança é é vida, é energia, é alegria e a gente está ansioso", finalizou.