Como é a mansão milionária de Claudia Leitte em Miami com canal privativo, lancha na porta e vista impressionante

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Heider Sacramento
Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:00
A mansão de Claudia Leitte em Miami voltou a chamar atenção nas redes sociais após imagens do imóvel revelarem detalhes da propriedade de alto padrão onde a artista vive com a família nos Estados Unidos.
Localizada em uma das áreas mais valorizadas de Miami, a casa impressiona pela estrutura voltada para o estilo de vida típico das mansões de luxo da Flórida: canal privativo nos fundos, deck com espaço para lancha, piscina ampla e vista aberta para o pôr do sol sobre a água.
As imagens divulgadas ao longo dos últimos anos mostram uma residência com arquitetura contemporânea, ambientes integrados e grandes paredes de vidro que privilegiam a iluminação natural e a paisagem externa. A área social reúne sala espaçosa, cozinha gourmet e espaços voltados para convivência familiar, enquanto a parte externa virou um dos pontos mais comentados entre fãs da cantora.
O imóvel conta com acesso direto ao canal, característica extremamente valorizada em bairros nobres de Miami. Em uma das transmissões feitas pela artista, a lancha estacionada praticamente na porta da casa acabou roubando a cena entre os seguidores.
Mansão de Claudia Leitte em Miami
A decoração segue uma linha sofisticada, mas confortável, misturando tons claros, madeira, peças contemporâneas e ambientes pensados para integrar lazer e vida familiar. Em registros compartilhados pela própria cantora, também aparecem detalhes da suíte master, do quarto da filha Bela e da área externa com piscina e deck de frente para a água.
A propriedade faz parte do movimento cada vez maior de celebridades brasileiras que decidiram investir em imóveis de luxo em Miami, cidade conhecida pelos condomínios à beira-mar, segurança reforçada e mercado imobiliário voltado para milionários internacionais.
Claudia Leitte vive nos Estados Unidos há alguns anos ao lado do marido, Márcio Pedreira, e dos três filhos. A mudança para a Flórida aconteceu em meio ao projeto de internacionalização da carreira da cantora, que passou a dividir a rotina entre o Brasil e os EUA.
Além da vista privilegiada e do acesso náutico, especialistas do setor imobiliário apontam que imóveis semelhantes na região podem ultrapassar facilmente valores multimilionários em dólar, principalmente quando possuem estrutura waterfront, píer privativo e acesso para embarcações.