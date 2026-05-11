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O dia de hoje (11 de maio) acende alerta profissional e 5 signos entram em corrida por oportunidades que não vão esperar

Um movimento rápido pode destravar carreira, trazer propostas inesperadas e forçar decisões importantes em poucos dias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 07:00

Signos e trabalho
Signos e trabalho Crédito: Imagem gerada por IA

A metade de maio chega com um dos gatilhos mais fortes do mês quando o planeta da ação entra em um novo ciclo e muda completamente o ritmo das coisas. A partir desta segunda-feira, dia 11 de maio, a energia deixa de ser lenta e passa a exigir atitude, resposta rápida e posicionamento claro. O que estava parado começa a andar, às vezes rápido demais, e quem hesitar pode perder timing. Para cinco signos, esse período funciona como um empurrão direto na carreira, com chances reais de avanço entre os dias 11 e 24. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Esse é o seu momento de protagonismo. A sua presença cresce, sua confiança aumenta e você simplesmente não aceita mais ficar esperando. Isso pode atrair atenção de superiores, abrir portas ou até te colocar naturalmente em uma posição de liderança. Se existe algo que você quer, esse é o momento de ir direto ao ponto.

Dica cósmica: Não espere validação externa, o seu movimento agora é o que cria a oportunidade.

Decoração que é a cara de Áries

Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: hall de entrada impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: varanda urbana com vibe ativa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cozinha moderna com detalhes em vermelho por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: quarto com design minimalista e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: espaço com iluminação dramática e tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: home office com estilo executivo e ousado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: sala com arte abstrata vibrante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: banheiro moderno estilo spa urbano por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cantinho fitness em casa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA

Câncer: A pressão chega, mas junto com ela vem a chance de crescimento. Você pode receber mais responsabilidades ou ser colocado em evidência de um jeito que não estava planejando. Mesmo que isso cause desconforto no início, é exatamente esse cenário que pode mudar sua trajetória profissional.

Dica cósmica: Aceite o desafio antes de duvidar de si, ele pode ser o que te coloca em outro nível.

Decoração que é a cara de Câncer

Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: quarto com clima romântico e delicado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cozinha com cara de casa de família por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: banheiro relaxante com clima de autocuidado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sofá com mantas e almofadas confortáveis por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho de chá ou café acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: mesa posta para um jantar íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: varanda tranquila com plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sala com cortinas leves e luz suave por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho com fotos e memórias por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA

Libra: O avanço vem através de outras pessoas. Conversas importantes, entrevistas e propostas podem surgir de forma rápida, principalmente se você já vinha esperando uma resposta. Parcerias e contatos se tornam decisivos agora.

Dica cósmica: Esteja disponível e atento, porque a oportunidade pode vir de onde você menos espera.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cozinha clara e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: varanda charmosa e bem decorada por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: quarto clean e romântico por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com flores e decoração leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Um ajuste de rota começa a se formar. Pode envolver trabalho, casa ou decisões mais profundas sobre o que você quer construir a longo prazo. Não é necessariamente algo explosivo, mas é o tipo de mudança que redefine seu caminho profissional.

Dica cósmica: Preste atenção no que está te incomodando, isso aponta exatamente para o que precisa mudar.

Decoração que é a cara de Capricórnio

Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: closet impecável e discreto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com design clássico e moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala sofisticada em tons neutros escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: quarto minimalista sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: home office executivo de alto padrão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala de jantar formal e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com iluminação indireta e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: banheiro moderno com acabamento refinado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: hall de entrada discreto e sofisticado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA

Sagitário: A energia volta com força e você sente vontade de agir, criar e aparecer mais. Ideias ganham espaço, projetos andam e oportunidades ligadas à comunicação, liderança ou algo autoral começam a destravar.

Dica cósmica: Use esse impulso para colocar seus planos em prática sem ficar esperando o cenário perfeito.

Decoração que é a cara de Sagitário

Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cozinha prática com estilo rústico moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com vibe boho e objetos de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: espaço externo com natureza por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: varanda com rede e clima descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: parede com mapas e referências do mundo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: quarto leve com decoração descomplicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho com malas e itens de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com decoração colorida e espontânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho de leitura com vibe exploradora por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA

A mensagem desse período é simples e direta: quem agir, avança. Quem esperar demais, pode ver as oportunidades passarem rápido demais.

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Signo Câncer Áries Libra Sagitário Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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