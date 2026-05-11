ASTROLOGIA

O dia de hoje (11 de maio) acende alerta profissional e 5 signos entram em corrida por oportunidades que não vão esperar

Um movimento rápido pode destravar carreira, trazer propostas inesperadas e forçar decisões importantes em poucos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 07:00

Signos e trabalho Crédito: Imagem gerada por IA

A metade de maio chega com um dos gatilhos mais fortes do mês quando o planeta da ação entra em um novo ciclo e muda completamente o ritmo das coisas. A partir desta segunda-feira, dia 11 de maio, a energia deixa de ser lenta e passa a exigir atitude, resposta rápida e posicionamento claro. O que estava parado começa a andar, às vezes rápido demais, e quem hesitar pode perder timing. Para cinco signos, esse período funciona como um empurrão direto na carreira, com chances reais de avanço entre os dias 11 e 24. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: Esse é o seu momento de protagonismo. A sua presença cresce, sua confiança aumenta e você simplesmente não aceita mais ficar esperando. Isso pode atrair atenção de superiores, abrir portas ou até te colocar naturalmente em uma posição de liderança. Se existe algo que você quer, esse é o momento de ir direto ao ponto.

Dica cósmica: Não espere validação externa, o seu movimento agora é o que cria a oportunidade.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Câncer: A pressão chega, mas junto com ela vem a chance de crescimento. Você pode receber mais responsabilidades ou ser colocado em evidência de um jeito que não estava planejando. Mesmo que isso cause desconforto no início, é exatamente esse cenário que pode mudar sua trajetória profissional.

Dica cósmica: Aceite o desafio antes de duvidar de si, ele pode ser o que te coloca em outro nível.

Decoração que é a cara de Câncer 1 de 10

Libra: O avanço vem através de outras pessoas. Conversas importantes, entrevistas e propostas podem surgir de forma rápida, principalmente se você já vinha esperando uma resposta. Parcerias e contatos se tornam decisivos agora.

Dica cósmica: Esteja disponível e atento, porque a oportunidade pode vir de onde você menos espera.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio: Um ajuste de rota começa a se formar. Pode envolver trabalho, casa ou decisões mais profundas sobre o que você quer construir a longo prazo. Não é necessariamente algo explosivo, mas é o tipo de mudança que redefine seu caminho profissional.

Dica cósmica: Preste atenção no que está te incomodando, isso aponta exatamente para o que precisa mudar.

Decoração que é a cara de Capricórnio 1 de 10

Sagitário: A energia volta com força e você sente vontade de agir, criar e aparecer mais. Ideias ganham espaço, projetos andam e oportunidades ligadas à comunicação, liderança ou algo autoral começam a destravar.

Dica cósmica: Use esse impulso para colocar seus planos em prática sem ficar esperando o cenário perfeito.

Decoração que é a cara de Sagitário 1 de 10