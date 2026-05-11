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Zé Felipe diz que foi bloqueado por Ana Castela e web reage: 'Fez alguma coisa'

Cantor comentou suposto bloqueio durante show, e internautas resgataram fala antiga da boiadeira sobre cortar pessoas das redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 07:29

Ana Castela e Zé Felipe Crédito: Reprodução

Zé Felipe virou assunto após um comentário feito durante um show no último domingo (10). No palco, o cantor brincou sobre um possível afastamento de Ana Castela ao dizer que a sertaneja teria bloqueado ele nas redes sociais.

"Tinha que deixar pelo menos o clipe tocando aí atrás. Para ver a Ana, já que ela bloqueou eu em tudo", disparou o filho de Leonardo diante do público. Apesar da declaração, os dois ainda aparecem se seguindo no Instagram.

Zé Felipe e Ana Castela 1 de 17

A fala rapidamente repercutiu na internet e dividiu opiniões entre os fãs. Enquanto alguns acreditaram que tudo não passou de uma brincadeira, outros defenderam a cantora e levantaram teorias sobre o motivo do suposto bloqueio.

"Se está bloqueado é porque fez alguma coisa", comentou uma internauta. "Depois de tudo que vem acontecendo, ela está certíssima", escreveu outra pessoa. Também teve quem apontasse que Zé ainda não superou os relacionamentos passados: "Ele sempre expõe algo das ex’s. Como se ele sempre fosse o coitadinho e sempre os outros errados".

Outros internautas ainda associaram o nome do cantor à ex-esposa, Virginia Fonseca. "Tá na cara que ama a Virgínia ainda", escreveu uma seguidora. Já parte do público segue apostando em uma possível reconciliação entre Zé Felipe e Ana Castela. "Eles ainda se amam", comentou outra pessoa.

Com a repercussão, usuários também resgataram um vídeo antigo de Ana Castela falando sobre o hábito de bloquear pessoas nas redes sociais. Na gravação, a cantora afirmou que passou a cortar rapidamente quem a incomoda online.

"Uma coisa que eu aprendi agora: bloquear as pessoas. Gente, eu amei fazer isso!", disse a sertaneja no vídeo. "Falou qualquer coisinha que eu não gostei, eu tô bloqueando", completou.