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Romário leva nova affair para Roma após passagens por Londres e Paris

Ex-jogador vive romance com Bárbara Cavalcanti, amiga de ex-ficante Tiffany Barcelos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:28

Bárbara Cavalcanti e Romário em Roma
Bárbara Cavalcanti e Romário em Roma Crédito: Reprodução/Instagram

Após passar por Londres e Paris, Romário desembarcou em Roma acompanhado da atual affair, a estudante de Nutrição Bárbara Cavalcanti, de 26 anos. O ex-atacante, de 60, está na Europa para cumprir compromissos profissionais, mas tem feito questão de levar a jovem em toda a viagem.

Depois da temporada na França, os dois seguiram para a Itália. Enquanto Romário entrevistava o jogador francês Samuel Umtiti, ex-Barcelona e Lyon, Bárbara aproveitou para compartilhar momentos da viagem, incluindo uma degustação de vinhos.

Romário e Bárbara Cavalcanti estão em Paris, na França

Babi e Romário com o jogador Olivier Jonathan Giroud, centroavante francês que atua no Lille por Reprodução/Instagram
Romário e Bárbara Cavalcanti estão em Paris, na França por Reprodução/Instagram
Romário e Bárbara Cavalcanti estão em Paris, na França por Reprodução/Instagram
Romário e Bárbara Cavalcanti estão em Paris, na França por Reprodução/Instagram
Romário e Bárbara Cavalcanti estão em Paris, na França por Reprodução/Instagram
Romário e Bárbara Cavalcanti estão em Paris, na França por Reprodução/Instagram
Romário e Bárbara Cavalcanti estão em Paris, na França por Reprodução/Instagram
Romário com o jogador Olivier Giroud, centroavante francês que atua no Lille por Reprodução/Instagram
Romário com o jogador Olivier Giroud, centroavante francês que atua no Lille por Reprodução/Instagram
Romário com o jogador Olivier Giroud, centroavante francês que atua no Lille por Reprodução/Instagram
Romário e Bárbara Cavalcanti estão em Paris, na França por Reprodução/Instagram
Romário e Bárbara Cavalcanti estão em Paris, na França por Reprodução/Instagram
Romário e Bárbara Cavalcanti estão em Paris, na França por Reprodução/Instagram
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Babi e Romário com o jogador Olivier Jonathan Giroud, centroavante francês que atua no Lille por Reprodução/Instagram

Discretos, os dois apareceram separadamente em registros feitos na Fontana di Trevi, um dos pontos turísticos mais famosos de Roma. Em um dos cliques, Bárbara surge fazendo o tradicional pedido na fonte, jogando uma moeda por cima do ombro esquerdo para garantir o retorno à capital italiana.

Antes da passagem pela Itália, Romário já havia levado a estudante para conhecer Paris e realizar um dos sonhos dela: visitar a Torre Eiffel. A jovem compartilhou a emoção ao ver o monumento de perto.

Bárbara Cavalcanti é a nova companhia de Romário

Bárbara Cavalcanti é a nova companhia de Romário por Reprodução/Instagram
Bárbara Cavalcanti é a nova companhia de Romário por Reprodução/Instagram
Bárbara Cavalcanti é a nova companhia de Romário por Reprodução/Instagram
Bárbara Cavalcanti é a nova companhia de Romário por Reprodução/Instagram
Bárbara Cavalcanti é a nova companhia de Romário por Reprodução/Instagram
Bárbara Cavalcanti é a nova companhia de Romário por Reprodução/Instagram
Bárbara Cavalcanti é a nova companhia de Romário por Reprodução/Instagram
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Bárbara Cavalcanti é a nova companhia de Romário por Reprodução/Instagram

Segundo o jornal Extra, o relacionamento engrenou pouco depois do fim do affair do senador com Tiffany Barcelos, de 25 anos. As duas, inclusive, eram amigas. A relação entre Romário e a estudante de Odontologia vinha acontecendo desde janeiro e era marcada por trocas públicas de elogios nas redes sociais.

O clima teria azedado quando Tiffany descobriu que não participaria de uma viagem para Fernando de Noronha organizada pelo ex-jogador, viagem da qual Bárbara fazia parte. Após a situação, a estudante deixou de seguir os dois nas redes.

Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário

Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário por Reprodução/Instagram
Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário por Reprodução
Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário por Reprodução/Instagram
Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário por Reprodução/Instagram
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Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário por Reprodução/Instagram
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Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário por Reprodução
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Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário por Reprodução/Instagram

Curiosamente, Tiffany e Bárbara já haviam viajado juntas com Romário anteriormente. As duas estiveram com o senador em Jurerê Internacional, em Santa Catarina, durante o início do affair dele com a futura dentista. O encontro apareceu em registros publicados pelo influenciador Toguro, que também estava no local.

Na época do relacionamento com Tiffany, Romário não escondia o envolvimento. O ex-jogador comentava frequentemente nas publicações da jovem, deixando mensagens como “Linda” e “Maravilhosa”.

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Tags:

Romário Tiffany Barcelos Bárbara Cavalcanti

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