Romário leva nova affair para Roma após passagens por Londres e Paris

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Giuliana Mancini
Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:28
Após passar por Londres e Paris, Romário desembarcou em Roma acompanhado da atual affair, a estudante de Nutrição Bárbara Cavalcanti, de 26 anos. O ex-atacante, de 60, está na Europa para cumprir compromissos profissionais, mas tem feito questão de levar a jovem em toda a viagem.
Depois da temporada na França, os dois seguiram para a Itália. Enquanto Romário entrevistava o jogador francês Samuel Umtiti, ex-Barcelona e Lyon, Bárbara aproveitou para compartilhar momentos da viagem, incluindo uma degustação de vinhos.
Romário e Bárbara Cavalcanti estão em Paris, na França
Discretos, os dois apareceram separadamente em registros feitos na Fontana di Trevi, um dos pontos turísticos mais famosos de Roma. Em um dos cliques, Bárbara surge fazendo o tradicional pedido na fonte, jogando uma moeda por cima do ombro esquerdo para garantir o retorno à capital italiana.
Antes da passagem pela Itália, Romário já havia levado a estudante para conhecer Paris e realizar um dos sonhos dela: visitar a Torre Eiffel. A jovem compartilhou a emoção ao ver o monumento de perto.
Bárbara Cavalcanti é a nova companhia de Romário
Segundo o jornal Extra, o relacionamento engrenou pouco depois do fim do affair do senador com Tiffany Barcelos, de 25 anos. As duas, inclusive, eram amigas. A relação entre Romário e a estudante de Odontologia vinha acontecendo desde janeiro e era marcada por trocas públicas de elogios nas redes sociais.
O clima teria azedado quando Tiffany descobriu que não participaria de uma viagem para Fernando de Noronha organizada pelo ex-jogador, viagem da qual Bárbara fazia parte. Após a situação, a estudante deixou de seguir os dois nas redes.
Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário
Curiosamente, Tiffany e Bárbara já haviam viajado juntas com Romário anteriormente. As duas estiveram com o senador em Jurerê Internacional, em Santa Catarina, durante o início do affair dele com a futura dentista. O encontro apareceu em registros publicados pelo influenciador Toguro, que também estava no local.
Na época do relacionamento com Tiffany, Romário não escondia o envolvimento. O ex-jogador comentava frequentemente nas publicações da jovem, deixando mensagens como “Linda” e “Maravilhosa”.