'COVARDIA'

Xand Avião diz que não vai se apresentar no São João na Bahia pela primeira vez em 24 anos

Informação foi confirmada pelo artista durante entrevista em cidade baiana

Maysa Polcri

Publicado em 10 de maio de 2026 às 20:00

Xand Avião Crédito: Divulgação

O cantor Xand Avião confirmou que não vai se apresentar na Bahia durante o São João deste ano. Segundo o artista, esta será a primeira vez em 24 anos que ele não vai fazer shows no período junino no estado.

"Rapaz, que covardia [...] Nenhum [show], infelizmente. É a primeira vez em 24 anos que eu não faço um show na Bahia no São João. Eu sempre falo que quem me apresentou o São João da Bahia foi a Sol [Solange Almeida]. Eu não sabia que era tão grandioso", comentou o cantor em entrevista ao jornalista Léo Sampaio, do Pida.

"É o primeiro ano que eu não vou fazer nenhum [show] na Bahia, infelizmente, mas já já estou voltando", acrescentou o artista, que se apresentou na Festa da Cebola, na cidade baiana de João Dourado, que acontece neste final de semana.

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Xand Avião foi um dos cantores que se apresentou durante o São João no Parque de Exposições, em Salvador, em 2025. Na semana passada, o governo da Bahia informou que a festa não será realizada em 2026. Em nota, a Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur) informou que o objetivo é fortalecer o São João dos bairros da capital.

"A proposta prevê a descentralização das ações em Salvador, promovendo a valorização do comércio local, o fortalecimento da cultura popular e maior participação do público, sem a necessidade de deslocamentos para outros pontos da cidade", diz trecho do comunicado.