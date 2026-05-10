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Xand Avião diz que não vai se apresentar no São João na Bahia pela primeira vez em 24 anos

Informação foi confirmada pelo artista durante entrevista em cidade baiana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de maio de 2026 às 20:00

Xand Avião
Xand Avião Crédito: Divulgação

O cantor Xand Avião confirmou que não vai se apresentar na Bahia durante o São João deste ano. Segundo o artista, esta será a primeira vez em 24 anos que ele não vai fazer shows no período junino no estado. 

"Rapaz, que covardia [...] Nenhum [show], infelizmente. É a primeira vez em 24 anos que eu não faço um show na Bahia no São João. Eu sempre falo que quem me apresentou o São João da Bahia foi a Sol [Solange Almeida]. Eu não sabia que era tão grandioso", comentou o cantor em entrevista ao jornalista Léo Sampaio, do Pida. 

"É o primeiro ano que eu não vou fazer nenhum [show] na Bahia, infelizmente, mas já já estou voltando", acrescentou o artista, que se apresentou na Festa da Cebola, na cidade baiana de João Dourado, que acontece neste final de semana. 

Artistas com os cachês mais caro do São João 2025 na Bahia

Wesley Safadão: R$ 1,1 milhão por Reprodução/Instagram
Jorge e Mateus: R$ 900 mil por Divulgação
Nattan: R$ 900 mil por Kaio Cesar e Ricardo Henri
Ana Castela: R$ 805 mil por Reprodução/Instagram
Zé Neto e Cristiano: R$ 804 mil por Reprodução/Redes Sociais
Simone Mendes: R$ 800 mil por Reprodução | Instagram
Leonardo: R$ 800 mil por Reprodução
Bruno e Marrone: R$ 784 mil por Reprodução/Redes sociais
Maiara e Maraísa: R$ 754 mil por @gabiidemorais
Alok: R$ 750 mil por Caio e Thiago Duran/Camarote Salvador
Ivete Sangalo: R$ 750 mil por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Wesley Safadão: R$ 1,1 milhão por Reprodução/Instagram

Xand Avião foi um dos cantores que se apresentou durante o São João no Parque de Exposições, em Salvador, em 2025. Na semana passada, o governo da Bahia informou que a festa não será realizada em 2026. Em nota, a Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur) informou que o objetivo é fortalecer o São João dos bairros da capital.

"A proposta prevê a descentralização das ações em Salvador, promovendo a valorização do comércio local, o fortalecimento da cultura popular e maior participação do público, sem a necessidade de deslocamentos para outros pontos da cidade", diz trecho do comunicado.

No ano passado, Xand Avião se apresentou em ao menos seis cidades baianas, por um cachê de R$ 700 mil em cada uma delas, segundo informações do Painel de Transparência dos Festejos Juninos do Ministério Público da Bahia (MP-BA). O valor representou um aumento de 27,3% em relação a 2024, quando o cachê mais alto do artista no estado foi de R$ 550 mil, em Jequié e Cansanção. 

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