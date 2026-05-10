Neymar emociona com declaração para Bruna Biancardi no Dia das Mães: ‘Mulher que eu pedi a Deus’

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Alô Alô Bahia
Publicado em 10 de maio de 2026 às 16:13
Bruna Biancardi compartilhou neste domingo (10) um vídeo de Dia das Mães preparado por Neymar, em um momento que reuniu declarações e homenagens à maternidade.
Na gravação, feita em um ambiente ligado à rotina familiar, o jogador aparece na brinquedoteca e se declara à companheira. “Você é uma mãe maravilhosa, além do que eu esperava. Foi a mulher que eu pedi a Deus e Deus me deu você”, afirmou. Em seguida, ele destacou o cuidado de Bruna com as filhas. “Você é uma super-heroína nossa. Eu tenho muito orgulho de como você é com as nossas crianças”, disse.
Ao publicar o vídeo, Bruna agradeceu pela surpresa. “Feliz Dia das Mães. Obrigada papai e meu time, pela surpresa linda!”, escreveu.
O casal é pai de duas meninas: Mavie, de 2 anos, e Mel Biancardi, de 10 meses. Além delas, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 1 ano, com Amanda Kimberlly.
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