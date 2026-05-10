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Maluma anuncia no Dia das Mães que será pai pela segunda vez

A novidade foi compartilhada ao lado da namorada, a arquiteta Susana Gómez

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de maio de 2026 às 15:59

Maluma e namorada anunciam que esperam segundo bebê Crédito: Reprodução

O cantor colombiano Maluma anunciou neste domingo (10), Dia das Mães, que será pai pela segunda vez. A novidade foi compartilhada ao lado da namorada, a arquiteta Susana Gómez, em uma publicação nas redes sociais.

Na imagem divulgada, o casal aparece beijando a barriga de Susana, indicando a nova gestação. O registro rapidamente repercutiu entre seguidores, que apontaram que o bebê pode ser um menino, devido ao uso de um coração azul na legenda.

Maluma e Susana já são pais de Paris Londoño Gómez, de 2 anos. Conhecidos por manterem a vida pessoal com discrição, eles estão juntos desde 2020 e oficializaram o relacionamento no mesmo ano. Em março de 2024, celebraram o nascimento da primeira filha, cuja imagem raramente é exposta nas redes sociais.

Maluma e namorada anunciam que esperam segundo bebê Crédito: Reprodução

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