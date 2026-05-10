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Ator de Três Graças ignora alerta da Anvisa e diz que seguirá usando produtos da Ypê

Julio Rocha e Jojo Todynho comentaram recomendação da agência sanitária sobre lote da marca após risco de contaminação

Heider Sacramento

Publicado em 10 de maio de 2026 às 14:15

Edilberto (Julio Rocha) Crédito: Divulgação

A recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária envolvendo produtos da Ypê ganhou repercussão nas redes sociais e acabou mobilizando famosos nos últimos dias. Entre eles, Julio Rocha, atualmente no elenco de Três Graças, chamou atenção ao afirmar que continuará utilizando os produtos da marca mesmo após o alerta emitido pela agência.

A Anvisa recomendou que consumidores evitassem o uso de itens de um lote específico da empresa devido ao risco de contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa. O caso rapidamente virou assunto nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas.

Em publicação descontraída, Julio Rocha relembrou situações inusitadas envolvendo os produtos da marca e afirmou que segue utilizando os itens normalmente no dia a dia.

Comentário de Julio Rocha Crédito: Reprodução

“Já tomei banho com Ypê, já fiz espuma na banheira com vocês. Já desci na lona com as crianças jogando vocês para deslizar”, escreveu o ator em um trecho da postagem que viralizou entre seguidores.

A repercussão aumentou quando Jojo Todynho também resolveu comentar o caso. A influenciadora contou que recebeu uma ligação da avó pedindo que descartasse imediatamente todos os produtos da marca após o comunicado da Anvisa.

Segundo Jojo, a recomendação não mudou sua decisão de continuar usando os produtos. “Se minha louça não for lavada com Ypê eu acho que eu passo até mal”, brincou a cantora ao relatar a conversa com a avó nas redes sociais.