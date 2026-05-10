Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator de Três Graças ignora alerta da Anvisa e diz que seguirá usando produtos da Ypê

Julio Rocha e Jojo Todynho comentaram recomendação da agência sanitária sobre lote da marca após risco de contaminação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de maio de 2026 às 14:15

Edilberto (Julio Rocha)
Edilberto (Julio Rocha) Crédito: Divulgação

A recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária envolvendo produtos da Ypê ganhou repercussão nas redes sociais e acabou mobilizando famosos nos últimos dias. Entre eles, Julio Rocha, atualmente no elenco de Três Graças, chamou atenção ao afirmar que continuará utilizando os produtos da marca mesmo após o alerta emitido pela agência.

A Anvisa recomendou que consumidores evitassem o uso de itens de um lote específico da empresa devido ao risco de contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa. O caso rapidamente virou assunto nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas.

Em publicação descontraída, Julio Rocha relembrou situações inusitadas envolvendo os produtos da marca e afirmou que segue utilizando os itens normalmente no dia a dia.

Comentário de Julio Rocha Crédito: Reprodução

“Já tomei banho com Ypê, já fiz espuma na banheira com vocês. Já desci na lona com as crianças jogando vocês para deslizar”, escreveu o ator em um trecho da postagem que viralizou entre seguidores.

A repercussão aumentou quando Jojo Todynho também resolveu comentar o caso. A influenciadora contou que recebeu uma ligação da avó pedindo que descartasse imediatamente todos os produtos da marca após o comunicado da Anvisa.

Segundo Jojo, a recomendação não mudou sua decisão de continuar usando os produtos. “Se minha louça não for lavada com Ypê eu acho que eu passo até mal”, brincou a cantora ao relatar a conversa com a avó nas redes sociais.

Ela ainda afirmou que não pretende jogar os produtos fora. “A gente é raiz, essas coisas não pegam na gente, não”, completou a influenciadora em tom bem-humorado.

Leia mais

Imagem - Dua Lipa processa Samsung e pede indenização milionária após uso indevido de sua imagem

Dua Lipa processa Samsung e pede indenização milionária após uso indevido de sua imagem

Imagem - Dia das Mães: Nicolas Prattes, Thiago Nigro e famosos emocionam com homenagens nas redes sociais

Dia das Mães: Nicolas Prattes, Thiago Nigro e famosos emocionam com homenagens nas redes sociais

Imagem - Enchente, demissão e tragédia: 6 viradas do 1º capítulo de Quem Ama Cuida mudam destino de Adriana

Enchente, demissão e tragédia: 6 viradas do 1º capítulo de Quem Ama Cuida mudam destino de Adriana

Mais recentes

Imagem - Dua Lipa processa Samsung e pede indenização milionária após uso indevido de sua imagem

Dua Lipa processa Samsung e pede indenização milionária após uso indevido de sua imagem
Imagem - Adeus, abajur: arandelas redondas economizam espaço sem abrir mão do conforto e estilo

Adeus, abajur: arandelas redondas economizam espaço sem abrir mão do conforto e estilo
Imagem - Dia das Mães: Nicolas Prattes, Thiago Nigro e famosos emocionam com homenagens nas redes sociais

Dia das Mães: Nicolas Prattes, Thiago Nigro e famosos emocionam com homenagens nas redes sociais