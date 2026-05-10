NOVELA DAS 9

Enchente, demissão e tragédia: 6 viradas do 1º capítulo de Quem Ama Cuida mudam destino de Adriana

Estreia do novo novelão das 9 coloca personagem de Letícia Colin diante de perdas, conflitos familiares e uma cena desesperadora envolvendo Carlos

Heider Sacramento

Publicado em 10 de maio de 2026 às 12:08

Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida Crédito: Manoella Mello/Globo

O primeiro capítulo de Quem Ama Cuida estreia apostando alto no drama e já joga Adriana, personagem de Letícia Colin, em uma sequência intensa de acontecimentos que transformam completamente sua vida. Entre perdas pessoais, tensão familiar e uma enchente devastadora, a protagonista termina o episódio diante da maior dor de sua trajetória.

Logo nas primeiras cenas, Adriana aparece aflita com o temporal que ameaça a cidade e tenta proteger a família em meio ao caos. Ao lado de Carlos, vivido por Jesuíta Barbosa, ela se mobiliza para ajudar vítimas da enchente enquanto o cenário ao redor começa a desmoronar.

A primeira grande virada acontece quando Adriana é demitida da clínica onde trabalhava. A perda do emprego surge justamente no momento em que a protagonista já enfrenta problemas pessoais e emocionais, aumentando ainda mais a sensação de descontrole.

Em paralelo, Pedro, interpretado por Chay Suede, entra em rota de colisão com Ademir, personagem de Dan Stulbach. O rapaz questiona a postura ética do pai e rejeita o convite para trabalharem juntos, deixando claro que a relação entre os dois será marcada por conflitos e disputas profissionais.

Quem Ama Cuida 1 de 4

Na mansão dos Brandão, outra bomba movimenta a trama. Pilar, papel de Isabel Teixeira, avisa Ulisses que Arthur será informado sobre o pedido de interdição envolvendo sua fortuna. O milionário, interpretado por Antonio Fagundes, reage com dureza e decide cortar o acesso da irmã ao dinheiro da família, iniciando uma guerra por poder dentro da mansão.

Enquanto isso, outro segredo vem à tona. Carmita procura Pedro para revelar que Bruna está grávida, criando mais uma reviravolta emocional no capítulo e mudando completamente a dinâmica entre os personagens.

Mas a cena mais impactante fica reservada para o final da estreia. Adriana e Carlos se oferecem como voluntários para resgatar vítimas da enchente, mas tudo sai do controle quando a força da água aumenta de forma dramática. Em clima de desespero, Adriana vê Carlos e Alzira sendo levados pela correnteza em uma sequência intensa que promete marcar o início da novela.