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Vini Jr. se declara para Virginia Fonseca no Dia das Mães após rumores de crise: “Te amo”

Jogador do Real Madrid fez homenagem pública à influenciadora depois de dias de especulações sobre um possível término

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de maio de 2026 às 11:05

Vini Jr. voltou a se declarar para Virginia  após dias de rumores sobre crise Crédito: Reprodução

Depois de uma semana cercada por rumores de crise, Vinícius Júnior resolveu fazer uma declaração pública para Virginia Fonseca neste domingo (10), Dia das Mães. O atacante do Real Madrid usou as redes sociais logo nas primeiras horas da manhã para homenagear a namorada e afastar, ao menos publicamente, os comentários sobre um possível término.

Por volta das 6h, o jogador publicou primeiro uma mensagem dedicada à própria mãe. Pouco depois, compartilhou uma postagem exclusiva para Virginia. “Feliz Dia das Mães! Te amo!”, escreveu o atleta ao citar a influenciadora, que é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do antigo relacionamento com Zé Felipe.

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web por Reprodução
Foto publicada por Vini Jr. com Virginia por Reprodução/Instagram
Story de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Alvaro exibe flores que Virginia ganhou de Vini Jr. por Reprodução
As almofadas com fotos do casal não apareceram mais por Reprodução
Virginia assiste ao jogo do Real Madrid em meio a rumores de crise por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia, Lidia Souza e Duda Freire por Reprodução
Post de Virginia Fonseca após Vini Jr. deletar imagem do casal por Reprodução/Instagram
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Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web por Reprodução

Os rumores envolvendo o casal começaram no último fim de semana, quando seguidores perceberam um afastamento incomum entre os dois nas redes sociais. Curtidas, comentários e interações frequentes diminuíram, levantando especulações de uma possível crise no relacionamento.

Mesmo em meio aos boatos, Virginia chegou a ser filmada pela própria equipe assistindo a uma partida de Vinícius Júnior no domingo anterior. Já na segunda-feira (4), o jogador publicou um vídeo romântico ao lado da influenciadora na tentativa de encerrar os rumores.

Nas imagens, os dois aparecem abraçados enquanto cantam “Peaches”, música de Justin Bieber. Um detalhe da gravação acabou viralizando nas redes sociais: durante o vídeo, Vini Jr. coloca a mão dentro da calça de Virginia, demonstrando intimidade com a influenciadora.

Apesar da publicação, seguidores notaram que Virginia não repostou a homenagem do namorado, comportamento diferente do habitual. Horas depois, ela ainda compartilhou uma mensagem reflexiva nas redes sociais falando sobre “recomeços”, o que aumentou ainda mais os comentários sobre uma possível crise.

No X, antigo Twitter, internautas reagiram rapidamente ao assunto. Alguns usuários apontaram um possível desentendimento entre o casal, enquanto outros destacaram o fato de Virginia não ter compartilhado a declaração pública do jogador.

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