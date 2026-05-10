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Maré de abundância: carta aponta ganhos inesperados e prosperidade para 3 signos

Movimento financeiro positivo, oportunidades e viradas pessoais prometem mexer com a vida destes signos nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de maio de 2026 às 11:34

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

Uma combinação poderosa no Tarot promete movimentar a vida financeira e emocional de três signos nos próximos dias. A carta da Roda da Fortuna, associada a mudanças positivas, prosperidade e ciclos de crescimento, surge indicando uma verdadeira maré de abundância para quem vinha esperando respostas, dinheiro ou uma oportunidade inesperada.

O momento favorece decisões importantes, novos caminhos profissionais e até ganhos que chegam de onde menos se espera. Para alguns signos, a sensação será de finalmente sair de um período de estagnação e entrar em uma fase mais leve e produtiva.

Confira os três signos que podem viver uma virada surpreendente:

Touro

Depois de semanas de insegurança e cobranças internas, taurinos entram em um período mais estável e promissor. A energia da abundância aparece principalmente nas finanças, com chances de dinheiro extra, reconhecimento profissional ou soluções envolvendo dívidas e pendências. A carta também indica crescimento pessoal e sensação de segurança emocional.

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

Leão

Leoninos podem receber uma notícia importante ligada a trabalho, imagem pública ou projetos pessoais. A maré positiva favorece visibilidade, destaque e oportunidades inesperadas. A carta aponta portas se abrindo rapidamente, especialmente para quem vinha insistindo em um objetivo específico há meses.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Peixes

Para piscianos, o Tarot indica um ciclo de renovação profunda. Além de ganhos materiais, a prosperidade aparece ligada ao bem-estar e às relações pessoais. Um convite, parceria ou nova conexão pode mudar completamente os próximos passos do signo. A intuição estará ainda mais forte durante esse período.

Ideias de presentes para as mães de Capricórnio, Aquário e Peixes

Presente para a mãe de Capricórnio: Relógio de pulso clássico por Imagem gerada por IA
Presente para a mãe de Capricórnio: Bolsa de couro estruturada por Imagem gerada por IA
Presente para a mãe de Capricórnio: Vinho tinto de safra especial por Imagem gerada por IA
Presente para a mãe de Aquário: Dispositivo de casa inteligente por Imagem gerada por IA
Presente para a mãe de Aquário: Fone de ouvido por Imagem gerada por IA
Presente para a mãe de Aquário: Peça de moda autoral por Imagem gerada por IA
Presente para a mãe de Peixes: Kit de banho artesanal por Imagem gerada por IA
Presente para a mãe de Peixes: Difusor de óleos essenciais por Imagem gerada por IA
Presente para a mãe de Peixes: Kit de aquarela ou materiais de arte por Imagem gerada por IA
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Presente para a mãe de Capricórnio: Relógio de pulso clássico por Imagem gerada por IA

A presença da Roda da Fortuna no Tarot costuma marcar momentos de mudança acelerada e oportunidades difíceis de ignorar. Para esses três signos, o conselho é simples: confiar mais no próprio potencial e aproveitar os sinais que começam a surgir.

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