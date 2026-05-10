TAROT & SIGNOS

Maré de abundância: carta aponta ganhos inesperados e prosperidade para 3 signos

Movimento financeiro positivo, oportunidades e viradas pessoais prometem mexer com a vida destes signos nos próximos dias

Heider Sacramento

Publicado em 10 de maio de 2026 às 11:34

Tarot Crédito: Shutterstock

Uma combinação poderosa no Tarot promete movimentar a vida financeira e emocional de três signos nos próximos dias. A carta da Roda da Fortuna, associada a mudanças positivas, prosperidade e ciclos de crescimento, surge indicando uma verdadeira maré de abundância para quem vinha esperando respostas, dinheiro ou uma oportunidade inesperada.

O momento favorece decisões importantes, novos caminhos profissionais e até ganhos que chegam de onde menos se espera. Para alguns signos, a sensação será de finalmente sair de um período de estagnação e entrar em uma fase mais leve e produtiva.

Confira os três signos que podem viver uma virada surpreendente:

Touro

Depois de semanas de insegurança e cobranças internas, taurinos entram em um período mais estável e promissor. A energia da abundância aparece principalmente nas finanças, com chances de dinheiro extra, reconhecimento profissional ou soluções envolvendo dívidas e pendências. A carta também indica crescimento pessoal e sensação de segurança emocional.

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Leão

Leoninos podem receber uma notícia importante ligada a trabalho, imagem pública ou projetos pessoais. A maré positiva favorece visibilidade, destaque e oportunidades inesperadas. A carta aponta portas se abrindo rapidamente, especialmente para quem vinha insistindo em um objetivo específico há meses.

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Peixes

Para piscianos, o Tarot indica um ciclo de renovação profunda. Além de ganhos materiais, a prosperidade aparece ligada ao bem-estar e às relações pessoais. Um convite, parceria ou nova conexão pode mudar completamente os próximos passos do signo. A intuição estará ainda mais forte durante esse período.

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