TECNOLOGIA DA CASA

Adeus, pano de chão: solução para limpar a casa é mais rápida, menos cansativa e não precisa sujar as mãos

Quem tem tempo de varrer, passar pano e, em seguida, encerar o chão como se fazia anos atrás?

Agência Correio

Publicado em 10 de maio de 2026 às 12:08

Especialistas em limpeza doméstica afirmam que o oxigênio ativo é a melhor alternativa atual para solucionar o problema Crédito: Freepik

A forma de cuidar da casa deixou de ser vista apenas como uma tarefa pesada e passou a se adaptar ao ritmo da vida atual. Com rotinas mais corridas e ambientes menores, cresce a procura por soluções que tornem a limpeza mais ágil, eficiente e menos cansativa. Afina, quem tem tempo de varrer, passar pano e, em seguida, encerar o chão como se fazia anos atrás?

Ao mesmo tempo, a atenção com higiene e praticidade ganhou ainda mais importância nos lares brasileiros que perceberam que ambiente limpo é sinônimo de saúde e menos bactérias e vírus em circulação. Nesse contexto, a

Adeus, pano de chão: faxina e limpeza da casa mais prática 1 de 16

A evolução dos utensílios domésticos tem transformado objetos simples em alternativas mais inteligentes para o cotidiano, priorizando menos esforço físico e mais organização.

Objetos que têm mudado a faxina

Ferramentas que facilitam a faxina e reduzem o desgaste passaram a ganhar espaço justamente por otimizar atividades que antes consumiam muito tempo e energia. Entre essas mudanças, um item específico começou a substituir o pano de chão tradicional em diversas casas.

O mop com balde espremedor se consolidou como uma das principais apostas domésticas para 2026 ao reunir funcionalidade, higiene e eficiência em um único sistema. Ao contrário dos métodos convencionais, ele elimina o contato direto com a água suja e dispensa o ato de torcer o pano manualmente.

O equipamento é composto por um cabo longo e articulado, uma base com revestimento de microfibra e um balde com mecanismo de torção por pressão ou rotação. Em alguns modelos, há ainda a separação entre água limpa e suja, o que contribui para manter a eficácia da limpeza ao longo de todo o processo.

Mais fácil e menos desgaste

Outro diferencial está no alcance. O cabo permite limpar áreas de difícil acesso, como debaixo de móveis, sem a necessidade de se abaixar constantemente. Com isso, o uso reduz o impacto físico e ajuda a evitar dores nas costas causadas por movimentos repetitivos.

O controle da umidade também se destaca como vantagem. Como o sistema retira o excesso de água com facilidade, o piso permanece apenas levemente úmido, o que diminui o risco de danos em superfícies mais sensíveis, como porcelanato, laminados e vinílicos.

Mais prático e eficiente

A praticidade é outro fator determinante para a popularização do mop. Diferentemente do modelo tradicional, que exige vários itens e trocas frequentes de água, o sistema concentra todas as etapas em um único equipamento compacto, o que favorece especialmente espaços menores.

Além disso, a microfibra oferece maior eficiência na retenção de sujeira e poeira, capturando partículas menores com mais facilidade do que panos comuns. Após o uso, o refil pode ser lavado na máquina, facilitando a manutenção e prolongando a vida útil.

Segurança e durabilidade da limpeza

A segurança também contribui para a adesão ao produto. Como o piso seca mais rápido, há menor risco de escorregões, o que torna o mop uma opção mais segura para casas com crianças, idosos ou animais.