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Adeus, pano de chão: solução para limpar a casa é mais rápida, menos cansativa e não precisa sujar as mãos

Quem tem tempo de varrer, passar pano e, em seguida, encerar o chão como se fazia anos atrás?

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 10 de maio de 2026 às 12:08

Especialistas em limpeza doméstica afirmam que o oxigênio ativo é a melhor alternativa atual para solucionar o problema
Especialistas em limpeza doméstica afirmam que o oxigênio ativo é a melhor alternativa atual para solucionar o problema Crédito: Freepik

A forma de cuidar da casa deixou de ser vista apenas como uma tarefa pesada e passou a se adaptar ao ritmo da vida atual. Com rotinas mais corridas e ambientes menores, cresce a procura por soluções que tornem a limpeza mais ágil, eficiente e menos cansativa. Afina, quem tem tempo de varrer, passar pano e, em seguida, encerar o chão como se fazia anos atrás?

Ao mesmo tempo, a atenção com higiene e praticidade ganhou ainda mais importância nos lares brasileiros que perceberam que ambiente limpo é sinônimo de saúde e menos bactérias e vírus em circulação. Nesse contexto, a

Adeus, pano de chão: faxina e limpeza da casa mais prática

Além de praticidade, a ascensão de mops ergonômicos e robôs inteligentes foca na saúde lombar dos moradores, substituindo o esforço físico por automação e qualidade de vida por Reprodução IA
O mop com balde espremedor se consolidou como uma das principais apostas domésticas para 2026  por Shutterstock
Ele reúne funcionalidade, higiene e eficiência em um único sistema.  por Shutterstock
Ao contrário dos métodos convencionais, ele elimina o contato direto com a água suja e dispensa o ato de torcer o pano manualmente. por GettyImages
É importante manter a limpeza da casa para prevenir as zoonoses (Imagem: Julia Bond | Shutterstock) por Imagem: Julia Bond | Shutterstock
Mop reduz o impacto físico e ajuda a evitar dores nas costas causadas por movimentos repetitivos. por Shutterstock
É fundamental tomar alguns cuidados ao utilizar produtos de limpeza em ambientes que tenham animais de estimação (Imagem: Svetlana Rey | Shutterstock) por Imagem: Svetlana Rey | Shutterstock
O cabo permite limpar áreas de difícil acesso, como debaixo de móveis, sem a necessidade de se abaixar constantemente. (Imagem: Julia Bond | Shutterstock) por Imagem: Julia Bond | Shutterstock
Aprende a fazer uma limpeza segura em casa evita acidentes graves que a combinação de químicos pode causar por Imagem gerada por IA
Especialistas em limpeza doméstica afirmam que o oxigênio ativo é a melhor alternativa atual para solucionar o problema por Freepik
Misturar Etanol e produtos de limpeza podem trazer riscos à saúde por Reprodução
Sacola plástica pode ser muito útil na hora da limpeza de box de vidro, por exemplo por Reprodução
Como o sistema retira o excesso de água com facilidade, o piso permanece apenas levemente úmido por Reprodução | Freepik
Isso diminui o risco de danos em superfícies mais sensíveis, como porcelanato, laminados e vinílicos. por Reprodução | Freepik
A praticidade é outro fator determinante para a popularização do mop por Shutterstock
A microfibra oferece maior eficiência na retenção de sujeira e poeira por Reprodução | Freepik
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Além de praticidade, a ascensão de mops ergonômicos e robôs inteligentes foca na saúde lombar dos moradores, substituindo o esforço físico por automação e qualidade de vida por Reprodução IA

A evolução dos utensílios domésticos tem transformado objetos simples em alternativas mais inteligentes para o cotidiano, priorizando menos esforço físico e mais organização.

Objetos que têm mudado a faxina

Ferramentas que facilitam a faxina e reduzem o desgaste passaram a ganhar espaço justamente por otimizar atividades que antes consumiam muito tempo e energia. Entre essas mudanças, um item específico começou a substituir o pano de chão tradicional em diversas casas.

O mop com balde espremedor se consolidou como uma das principais apostas domésticas para 2026 ao reunir funcionalidade, higiene e eficiência em um único sistema. Ao contrário dos métodos convencionais, ele elimina o contato direto com a água suja e dispensa o ato de torcer o pano manualmente.

O equipamento é composto por um cabo longo e articulado, uma base com revestimento de microfibra e um balde com mecanismo de torção por pressão ou rotação. Em alguns modelos, há ainda a separação entre água limpa e suja, o que contribui para manter a eficácia da limpeza ao longo de todo o processo.

Mais fácil e menos desgaste

Outro diferencial está no alcance. O cabo permite limpar áreas de difícil acesso, como debaixo de móveis, sem a necessidade de se abaixar constantemente. Com isso, o uso reduz o impacto físico e ajuda a evitar dores nas costas causadas por movimentos repetitivos.

O controle da umidade também se destaca como vantagem. Como o sistema retira o excesso de água com facilidade, o piso permanece apenas levemente úmido, o que diminui o risco de danos em superfícies mais sensíveis, como porcelanato, laminados e vinílicos.

Mais prático e eficiente

A praticidade é outro fator determinante para a popularização do mop. Diferentemente do modelo tradicional, que exige vários itens e trocas frequentes de água, o sistema concentra todas as etapas em um único equipamento compacto, o que favorece especialmente espaços menores.

Além disso, a microfibra oferece maior eficiência na retenção de sujeira e poeira, capturando partículas menores com mais facilidade do que panos comuns. Após o uso, o refil pode ser lavado na máquina, facilitando a manutenção e prolongando a vida útil.

Segurança e durabilidade da limpeza

A segurança também contribui para a adesão ao produto. Como o piso seca mais rápido, há menor risco de escorregões, o que torna o mop uma opção mais segura para casas com crianças, idosos ou animais.

Por fim, a durabilidade reforça o custo-benefício. Muitos modelos são fabricados com materiais resistentes, como alumínio, aço e plásticos reforçados, enquanto os refis suportam várias lavagens sem perder desempenho, garantindo uso prolongado mesmo em rotinas mais intensas.

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