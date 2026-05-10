ASTROLOGIA

Sorte muda de lado e 3 signos entram em uma semana de oportunidades, conquistas e recomeços inesperados

Os próximos dias prometem destravar caminhos, trazer respostas e abrir espaço para mudanças muito aguardadas

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de maio de 2026 às 13:00

Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

A semana de 11 a 17 de maio chega com uma energia mais leve, positiva e cheia de possibilidades para alguns signos do zodíaco. Depois de um período marcado por inseguranças, atrasos e sensação de desgaste, os próximos dias começam a movimentar situações importantes de forma inesperada. O momento favorece decisões certeiras, oportunidades novas e encontros que podem mudar rumos importantes. Para três signos, a sorte finalmente começa a agir com mais força, trazendo aquela sensação de que a vida voltou a caminhar para frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: Você começa a enxergar com mais clareza qual direção realmente deseja seguir. Depois de semanas de dúvidas e conflitos internos, a vida finalmente parece abrir caminhos mais alinhados com aquilo que faz sentido para o seu coração. O mais importante agora será confiar mais na própria intuição e parar de ignorar sinais importantes. Uma escolha feita nesta semana pode impactar positivamente o restante do seu ano.

Dica cósmica: Nem toda mudança exige pressa, algumas só precisam de coragem.

Filmes para Leão 1 de 10

Virgem: Os próximos dias trazem uma forte sensação de crescimento e estabilidade. Você começa a perceber que aquilo que parecia distante pode, sim, se tornar realidade. O período favorece conquistas ligadas à vida profissional, dinheiro e planos pessoais importantes. Além disso, decisões tomadas agora tendem a trazer resultados duradouros e muito mais segurança emocional.

Dica cósmica: Pare de limitar seus sonhos ao que parece mais lógico.

Filmes para Virgem 1 de 10

Libra: O universo começa a abrir portas inesperadas e colocar novas oportunidades no seu caminho. Convites, conversas e propostas podem surgir de maneira repentina nesta semana, mudando completamente seus planos iniciais. O segredo será não aceitar tudo apenas por impulso. Escolher com calma será essencial para entender o que realmente faz sentido para o seu futuro.

Dica cósmica: Oportunidade boa é aquela que também traz paz, não apenas emoção.