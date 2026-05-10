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Sorte muda de lado e 3 signos entram em uma semana de oportunidades, conquistas e recomeços inesperados

Os próximos dias prometem destravar caminhos, trazer respostas e abrir espaço para mudanças muito aguardadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de maio de 2026 às 13:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

A semana de 11 a 17 de maio chega com uma energia mais leve, positiva e cheia de possibilidades para alguns signos do zodíaco. Depois de um período marcado por inseguranças, atrasos e sensação de desgaste, os próximos dias começam a movimentar situações importantes de forma inesperada. O momento favorece decisões certeiras, oportunidades novas e encontros que podem mudar rumos importantes. Para três signos, a sorte finalmente começa a agir com mais força, trazendo aquela sensação de que a vida voltou a caminhar para frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Leão: Você começa a enxergar com mais clareza qual direção realmente deseja seguir. Depois de semanas de dúvidas e conflitos internos, a vida finalmente parece abrir caminhos mais alinhados com aquilo que faz sentido para o seu coração. O mais importante agora será confiar mais na própria intuição e parar de ignorar sinais importantes. Uma escolha feita nesta semana pode impactar positivamente o restante do seu ano.

Dica cósmica: Nem toda mudança exige pressa, algumas só precisam de coragem.

Filmes para Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
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O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Virgem: Os próximos dias trazem uma forte sensação de crescimento e estabilidade. Você começa a perceber que aquilo que parecia distante pode, sim, se tornar realidade. O período favorece conquistas ligadas à vida profissional, dinheiro e planos pessoais importantes. Além disso, decisões tomadas agora tendem a trazer resultados duradouros e muito mais segurança emocional.

Dica cósmica: Pare de limitar seus sonhos ao que parece mais lógico.

Filmes para Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
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O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Libra: O universo começa a abrir portas inesperadas e colocar novas oportunidades no seu caminho. Convites, conversas e propostas podem surgir de maneira repentina nesta semana, mudando completamente seus planos iniciais. O segredo será não aceitar tudo apenas por impulso. Escolher com calma será essencial para entender o que realmente faz sentido para o seu futuro.

Dica cósmica: Oportunidade boa é aquela que também traz paz, não apenas emoção.

Filmes para Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
1 de 10
La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Tags:

Signo Leão Virgem Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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