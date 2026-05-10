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Cor e número da sorte de hoje (10 de maio): Dia das Mães chega com emoção, afeto e momentos inesquecíveis

O domingo favorece conexões familiares, demonstrações de carinho e encontros capazes de fortalecer relações importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de maio de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O domingo de Dia das Mães será marcado por emoções intensas, reencontros especiais e uma necessidade maior de valorizar quem realmente importa. A energia do dia favorece demonstrações de afeto, conversas sinceras e momentos capazes de criar memórias afetivas duradouras. Também será um ótimo momento para desacelerar e aproveitar a companhia das pessoas queridas.

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Áries: Hoje o coração estará mais sensível e aberto para fortalecer laços familiares. Você poderá viver momentos especiais ao lado de pessoas importantes e perceber o quanto algumas relações merecem mais atenção. O domingo também favorece reconciliações e conversas sinceras. Aproveite para demonstrar carinho sem reservas.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 6

Touro: O Dia das Mães será perfeito para aproveitar conforto, boa comida e companhia agradável. Você estará mais conectado às emoções e disposto a valorizar pequenos momentos ao lado da família. Uma lembrança especial poderá mexer bastante com você. O clima será de acolhimento e gratidão.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 4

Gêmeos: Hoje será um dia movimentado, cheio de conversas, encontros e troca de carinho. Você poderá receber mensagens ou notícias que vão alegrar ainda mais o domingo. Também será um ótimo momento para resolver mal-entendidos familiares. Sua presença fará diferença onde estiver.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 9

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: O domingo será extremamente emocional e significativo para você. Estar perto da família e das pessoas que ama trará uma sensação forte de segurança e felicidade. Memórias afetivas poderão surgir com intensidade ao longo do dia. Aproveite cada instante sem pressa.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 7

Leão: Hoje você terá facilidade para iluminar qualquer ambiente com sua presença. O Dia das Mães favorece encontros felizes, momentos divertidos e demonstrações sinceras de afeto. Uma conversa importante poderá aproximar ainda mais você de alguém especial. O dia promete ser leve e emocionante.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: O domingo favorece organização emocional e aproximação familiar. Você poderá sentir vontade de cuidar mais das pessoas que ama e demonstrar isso através de atitudes simples. Pequenos gestos terão grande significado hoje. Permita-se viver o momento com mais leveza.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Libra: O Dia das Mães chega trazendo harmonia, carinho e vontade de estar perto de quem faz bem. Você poderá viver reencontros especiais ou fortalecer vínculos importantes. O domingo também favorece programas tranquilos e momentos acolhedores em família. Aproveite para desacelerar.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 2

Escorpião: Hoje será impossível esconder emoções importantes. O domingo favorece conexões profundas e conversas que podem curar antigas mágoas. Você também poderá perceber o quanto algumas pessoas são essenciais na sua vida. Demonstrações sinceras de carinho farão toda a diferença.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 8

Sagitário: O domingo será animado, afetivo e cheio de momentos especiais ao lado da família. Convites inesperados ou encontros diferentes podem transformar o clima do dia. Você estará mais espontâneo e disposto a aproveitar cada instante. Apenas tente desacelerar um pouco para curtir melhor o presente.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Hoje o dia favorece união familiar e momentos de conexão verdadeira. Você poderá perceber a importância de desacelerar e valorizar mais as relações afetivas. Conversas sinceras tendem a trazer mais proximidade emocional. O clima será de acolhimento e estabilidade.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Aquário: O Dia das Mães favorece encontros leves, trocas sinceras e muita emoção inesperada. Você poderá se surpreender com demonstrações de carinho ou mensagens especiais. O domingo também será positivo para fortalecer amizades e laços familiares. Aproveite o dia sem criar tantas cobranças.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 9

Peixes: Hoje será um daqueles dias que aquecem o coração. Você estará mais sensível, intuitivo e conectado às emoções das pessoas ao redor. O domingo favorece momentos tranquilos, lembranças felizes e demonstrações de amor verdadeiras. Aproveite para criar memórias especiais ao lado de quem ama.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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