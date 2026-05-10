ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (10 de maio): Dia das Mães chega com emoção, afeto e momentos inesquecíveis

O domingo favorece conexões familiares, demonstrações de carinho e encontros capazes de fortalecer relações importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de maio de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O domingo de Dia das Mães será marcado por emoções intensas, reencontros especiais e uma necessidade maior de valorizar quem realmente importa. A energia do dia favorece demonstrações de afeto, conversas sinceras e momentos capazes de criar memórias afetivas duradouras. Também será um ótimo momento para desacelerar e aproveitar a companhia das pessoas queridas.

Áries: Hoje o coração estará mais sensível e aberto para fortalecer laços familiares. Você poderá viver momentos especiais ao lado de pessoas importantes e perceber o quanto algumas relações merecem mais atenção. O domingo também favorece reconciliações e conversas sinceras. Aproveite para demonstrar carinho sem reservas.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 6

Touro: O Dia das Mães será perfeito para aproveitar conforto, boa comida e companhia agradável. Você estará mais conectado às emoções e disposto a valorizar pequenos momentos ao lado da família. Uma lembrança especial poderá mexer bastante com você. O clima será de acolhimento e gratidão.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 4

Gêmeos: Hoje será um dia movimentado, cheio de conversas, encontros e troca de carinho. Você poderá receber mensagens ou notícias que vão alegrar ainda mais o domingo. Também será um ótimo momento para resolver mal-entendidos familiares. Sua presença fará diferença onde estiver.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 9

O café ideal para cada signo 1 de 13

Câncer: O domingo será extremamente emocional e significativo para você. Estar perto da família e das pessoas que ama trará uma sensação forte de segurança e felicidade. Memórias afetivas poderão surgir com intensidade ao longo do dia. Aproveite cada instante sem pressa.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 7

Leão: Hoje você terá facilidade para iluminar qualquer ambiente com sua presença. O Dia das Mães favorece encontros felizes, momentos divertidos e demonstrações sinceras de afeto. Uma conversa importante poderá aproximar ainda mais você de alguém especial. O dia promete ser leve e emocionante.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: O domingo favorece organização emocional e aproximação familiar. Você poderá sentir vontade de cuidar mais das pessoas que ama e demonstrar isso através de atitudes simples. Pequenos gestos terão grande significado hoje. Permita-se viver o momento com mais leveza.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Libra: O Dia das Mães chega trazendo harmonia, carinho e vontade de estar perto de quem faz bem. Você poderá viver reencontros especiais ou fortalecer vínculos importantes. O domingo também favorece programas tranquilos e momentos acolhedores em família. Aproveite para desacelerar.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 2

Escorpião: Hoje será impossível esconder emoções importantes. O domingo favorece conexões profundas e conversas que podem curar antigas mágoas. Você também poderá perceber o quanto algumas pessoas são essenciais na sua vida. Demonstrações sinceras de carinho farão toda a diferença.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 8

Sagitário: O domingo será animado, afetivo e cheio de momentos especiais ao lado da família. Convites inesperados ou encontros diferentes podem transformar o clima do dia. Você estará mais espontâneo e disposto a aproveitar cada instante. Apenas tente desacelerar um pouco para curtir melhor o presente.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Capricórnio: Hoje o dia favorece união familiar e momentos de conexão verdadeira. Você poderá perceber a importância de desacelerar e valorizar mais as relações afetivas. Conversas sinceras tendem a trazer mais proximidade emocional. O clima será de acolhimento e estabilidade.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Aquário: O Dia das Mães favorece encontros leves, trocas sinceras e muita emoção inesperada. Você poderá se surpreender com demonstrações de carinho ou mensagens especiais. O domingo também será positivo para fortalecer amizades e laços familiares. Aproveite o dia sem criar tantas cobranças.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 9

Peixes: Hoje será um daqueles dias que aquecem o coração. Você estará mais sensível, intuitivo e conectado às emoções das pessoas ao redor. O domingo favorece momentos tranquilos, lembranças felizes e demonstrações de amor verdadeiras. Aproveite para criar memórias especiais ao lado de quem ama.

Cor da sorte: Prata