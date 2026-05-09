ASTROLOGIA

5 signos entram em fase rara de proteção do Universo até 20 de maio e os sinais já começaram a aparecer

Uma mudança silenciosa, porém poderosa, começa a favorecer decisões, encontros e oportunidades que podem redefinir os próximos meses para esses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 15:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de Touro toma conta do céu nas próximas semanas e traz um tipo de apoio que não chega de forma caótica, mas consistente. É aquele empurrão que faz as coisas começarem a dar certo aos poucos, com mais segurança e menos desgaste. Segundo análises de astrólogos e do site Cafe Astrology, esse período é ideal para construir, consolidar e colher resultados duradouros. E, para cinco signos em especial, essa fase vem acompanhada de uma sensação clara de que o universo está abrindo caminhos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Depois de um período mais instável, finalmente chega uma fase de retomada. Você sente que a vida começa a ganhar ritmo novamente, com mais clareza e direção. Esse é um momento de recomeço real, com chances de crescimento tanto pessoal quanto profissional. A sensação é de alívio, como se um peso tivesse sido retirado. Projetos que estavam travados voltam a andar, e você passa a enxergar possibilidades onde antes só via limitações.

Dica cósmica: Aproveite esse novo começo sem olhar para trás.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Gêmeos: Você entra em um dos momentos mais magnéticos do seu ano. Com uma energia que favorece conexões e visibilidade, tudo começa a fluir com mais naturalidade, especialmente em assuntos financeiros e sociais. Novas pessoas surgem, oportunidades aparecem sem tanto esforço e você percebe que não precisa mais forçar situações. Existe também um ciclo maior se iniciando, trazendo mudanças importantes ao longo dos próximos anos. O segredo agora é confiar no processo e se permitir expandir.

Dica cósmica: Fale mais, se mostre mais e diga sim para convites inesperados.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Virgem: A energia ao seu redor favorece decisões importantes e movimentos que trazem crescimento. Você sente mais confiança para investir em si mesma, seja estudando, viajando ou expandindo horizontes. Tudo o que você começa agora tende a ter um impacto duradouro, então vale escolher com consciência. Existe um apoio invisível guiando seus passos, principalmente quando você segue aquilo que faz sentido de verdade para o seu futuro.

Dica cósmica: Escolha um caminho e vá até o fim sem se dispersar.

O date perfeito para Virgem 1 de 8

Escorpião: Um ciclo de transformação ganha força e começa a mostrar resultados concretos. O que você vem trabalhando internamente nos últimos meses começa a se refletir na vida prática, especialmente em dinheiro e estabilidade. Esse é um ponto de virada importante, com oportunidades que podem mudar sua realidade de forma significativa. O universo não só apoia, como acelera processos que antes pareciam lentos demais.

Dica cósmica: Confie no que está mudando, mesmo que ainda não esteja totalmente claro.

O date perfeito para Escorpião 1 de 8

Capricórnio: Você entra em uma fase em que tudo começa a se encaixar com mais leveza. Relacionamentos melhoram, conexões se aprofundam e até o amor ganha um novo significado. Existe uma sensação de alinhamento, como se o que você vinha desejando finalmente começasse a se manifestar. Esse período favorece tanto a vida pessoal quanto emocional, trazendo experiências que fortalecem sua confiança no que está por vir.

Dica cósmica: Permita-se viver o que está dando certo sem questionar tanto.

O date perfeito para Capricórnio 1 de 8