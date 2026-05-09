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5 signos entram em fase rara de proteção do Universo até 20 de maio e os sinais já começaram a aparecer

Uma mudança silenciosa, porém poderosa, começa a favorecer decisões, encontros e oportunidades que podem redefinir os próximos meses para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 15:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de Touro toma conta do céu nas próximas semanas e traz um tipo de apoio que não chega de forma caótica, mas consistente. É aquele empurrão que faz as coisas começarem a dar certo aos poucos, com mais segurança e menos desgaste. Segundo análises de astrólogos e do site Cafe Astrology, esse período é ideal para construir, consolidar e colher resultados duradouros. E, para cinco signos em especial, essa fase vem acompanhada de uma sensação clara de que o universo está abrindo caminhos. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro: Depois de um período mais instável, finalmente chega uma fase de retomada. Você sente que a vida começa a ganhar ritmo novamente, com mais clareza e direção. Esse é um momento de recomeço real, com chances de crescimento tanto pessoal quanto profissional. A sensação é de alívio, como se um peso tivesse sido retirado. Projetos que estavam travados voltam a andar, e você passa a enxergar possibilidades onde antes só via limitações.

Dica cósmica: Aproveite esse novo começo sem olhar para trás.

O date perfeito para Touro

O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: restaurante sofisticado e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: degustação de vinhos em vinícola por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: café charmoso e aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: spa relaxante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: noite de filmes aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jardim florido e tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jantar romântico à luz de velas por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA

Gêmeos: Você entra em um dos momentos mais magnéticos do seu ano. Com uma energia que favorece conexões e visibilidade, tudo começa a fluir com mais naturalidade, especialmente em assuntos financeiros e sociais. Novas pessoas surgem, oportunidades aparecem sem tanto esforço e você percebe que não precisa mais forçar situações. Existe também um ciclo maior se iniciando, trazendo mudanças importantes ao longo dos próximos anos. O segredo agora é confiar no processo e se permitir expandir.

Dica cósmica: Fale mais, se mostre mais e diga sim para convites inesperados.

O date perfeito para Gêmeos

O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com drinks diferentes e decoração criativa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com jogos e clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: café descolado com livros por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: rua com várias lojinhas e vitrines criativas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: livraria charmosa com cantinho de leitura por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: cinema alternativo com estética retrô por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: feira de rua com várias opções de comida por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA

Virgem: A energia ao seu redor favorece decisões importantes e movimentos que trazem crescimento. Você sente mais confiança para investir em si mesma, seja estudando, viajando ou expandindo horizontes. Tudo o que você começa agora tende a ter um impacto duradouro, então vale escolher com consciência. Existe um apoio invisível guiando seus passos, principalmente quando você segue aquilo que faz sentido de verdade para o seu futuro.

Dica cósmica: Escolha um caminho e vá até o fim sem se dispersar.

O date perfeito para Virgem

O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: café minimalista com apresentação impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: aula de culinária como experiência a dois por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: visita a galeria de arte moderna por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: jantar leve com mesa posta perfeita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: passeio em jardim bem cuidado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: tarde em livraria organizada e silenciosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: noite de planejamento de viagem juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA

Escorpião: Um ciclo de transformação ganha força e começa a mostrar resultados concretos. O que você vem trabalhando internamente nos últimos meses começa a se refletir na vida prática, especialmente em dinheiro e estabilidade. Esse é um ponto de virada importante, com oportunidades que podem mudar sua realidade de forma significativa. O universo não só apoia, como acelera processos que antes pareciam lentos demais.

Dica cósmica: Confie no que está mudando, mesmo que ainda não esteja totalmente claro.

O date perfeito para Escorpião

O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite de vinho com música ambiente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar tarde da noite com clima silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: conversa na varanda com drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar à luz de velas com clima bem intimista por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: bar com iluminação baixa e drinks fortes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite em quarto de hotel com clima reservado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Você entra em uma fase em que tudo começa a se encaixar com mais leveza. Relacionamentos melhoram, conexões se aprofundam e até o amor ganha um novo significado. Existe uma sensação de alinhamento, como se o que você vinha desejando finalmente começasse a se manifestar. Esse período favorece tanto a vida pessoal quanto emocional, trazendo experiências que fortalecem sua confiança no que está por vir.

Dica cósmica: Permita-se viver o que está dando certo sem questionar tanto.

O date perfeito para Capricórnio

O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: degustação de vinhos em ambiente elegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: restaurante com vista bonita e clima mais reservado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: passeio em livraria grande e organizada por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em restaurante sofisticado e discreto por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: café em lugar mais arrumado e silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: noite com queijos e vinhos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em casa com tudo bem planejado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA

Até 20 de maio, o ritmo pode parecer mais lento à primeira vista, mas é justamente essa estabilidade que permite que as mudanças sejam reais e duradouras. Para esses signos, o apoio do universo não vem em forma de explosões, mas de construções sólidas que têm tudo para transformar o futuro.

Tags:

Signo Touro Gêmeos Virgem Escorpião Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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