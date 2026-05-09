MÚSICA

Com show lotado, Djavan abre turnê de 50 anos com clássicos e dose dupla de 'Sina'; confira a setlist

Cantor iniciou a turnê "Djavanear 50 anos. Só Sucessos" no Allianz Parque, em São Paulo, para 45 mil pessoas

Kamila Macedo

Publicado em 9 de maio de 2026 às 14:26

Improviso é o 26º álbum de Djavan Crédito: Divulgação

Djavan deu início à sua turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos” nesta sexta-feira (8) e encantou o Allianz Parque lotado, em São Paulo, ao cantar clássicos de seu repertório. Iniciando a apresentação com “Sina”, o cantor alagoano reuniu 45 mil pessoas para prestigiá-lo.

O setlist, que reúne as canções apresentadas no espetáculo, foi divulgado pelo portal “Setlist.fm” e aponta que o artista cantou 2 m6úsicas de sua carreira em quase três horas de show. Um detalhe que chamou a atenção foi a escolha do clássico “Sina” para abrir e também encerrar a apresentação da noite.

Confira o setlist completo:

1 - Sina

2 - Eu te devoro

3 - Boa noite

4 - Cigano

5 - Nem um dia

6 - Miragem

7 - Linha do Equador

8 - Outono

9 - Um brinde

10 - Meu bem querer

11 - Oceano

12 - Lambada de serpente

13 - Mal de mim

14 - Azul

15 - Açaí

16 - O vento

17 - Se...

18 - Me leve

19 - Pétala

20 - Serrado

21 - Fato consumado / Flor de lis

22 - Quase de manhã

23 - Seduzir

24 - Samurai

25 - Lilás

26 - Um amor puro

27 - Sina

Djavan em "Improviso" 1 de 13

Djavan segue com a agenda de shows em São Paulo neste sábado (9), repetindo a dose no Allianz Parque. O artista já anunciou o retorno da turnê à cidade com uma terceira data, em 12 de dezembro. A pré-venda dos ingressos começa na próxima segunda-feira (11), exclusiva para clientes com cartões Banco do Brasil, por meio da plataforma Ticketmaster.

Após a passagem por São Paulo, o cantor desembarca na Bahia para realizar sua apresentação no dia 23 de maio, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Além dos shows no Brasil, Djavan segue para o exterior, com datas programadas na África, Europa e no restante da América Latina.

Veja as datas das apresentações no Brasil:

8 e 9 de maio – Allianz Parque (São Paulo)

23 de maio – Casa de Apostas Arena Fonte Nova (Salvador)

30 de maio – Centro de Formação Olímpica - CFO (Fortaleza)

13 de junho – Pedreira Paulo Leminski (Curitiba)

27 de junho – Arena BRB Mané Garrincha (Brasília)

18 de julho – Arena MRV (Belo Horizonte)

1, 2 e 8 de agosto – Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

29 de agosto – Arena Opus (Florianópolis)

24 de outubro – Hangar (Belém)

31 de outubro – Classic Hall (Recife)

5 de dezembro – Estacionamento do Jaraguá (Maceió)