Com show lotado, Djavan abre turnê de 50 anos com clássicos e dose dupla de 'Sina'; confira a setlist

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Kamila Macedo
Publicado em 9 de maio de 2026 às 14:26
Djavan deu início à sua turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos” nesta sexta-feira (8) e encantou o Allianz Parque lotado, em São Paulo, ao cantar clássicos de seu repertório. Iniciando a apresentação com “Sina”, o cantor alagoano reuniu 45 mil pessoas para prestigiá-lo.
O setlist, que reúne as canções apresentadas no espetáculo, foi divulgado pelo portal “Setlist.fm” e aponta que o artista cantou 2 m6úsicas de sua carreira em quase três horas de show. Um detalhe que chamou a atenção foi a escolha do clássico “Sina” para abrir e também encerrar a apresentação da noite.
Confira o setlist completo:
1 - Sina
2 - Eu te devoro
3 - Boa noite
4 - Cigano
5 - Nem um dia
6 - Miragem
7 - Linha do Equador
8 - Outono
9 - Um brinde
10 - Meu bem querer
11 - Oceano
12 - Lambada de serpente
13 - Mal de mim
14 - Azul
15 - Açaí
16 - O vento
17 - Se...
18 - Me leve
19 - Pétala
20 - Serrado
21 - Fato consumado / Flor de lis
22 - Quase de manhã
23 - Seduzir
24 - Samurai
25 - Lilás
26 - Um amor puro
27 - Sina
Djavan em "Improviso"
Djavan segue com a agenda de shows em São Paulo neste sábado (9), repetindo a dose no Allianz Parque. O artista já anunciou o retorno da turnê à cidade com uma terceira data, em 12 de dezembro. A pré-venda dos ingressos começa na próxima segunda-feira (11), exclusiva para clientes com cartões Banco do Brasil, por meio da plataforma Ticketmaster.
Após a passagem por São Paulo, o cantor desembarca na Bahia para realizar sua apresentação no dia 23 de maio, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Além dos shows no Brasil, Djavan segue para o exterior, com datas programadas na África, Europa e no restante da América Latina.
Veja as datas das apresentações no Brasil:
8 e 9 de maio – Allianz Parque (São Paulo)
23 de maio – Casa de Apostas Arena Fonte Nova (Salvador)
30 de maio – Centro de Formação Olímpica - CFO (Fortaleza)
13 de junho – Pedreira Paulo Leminski (Curitiba)
27 de junho – Arena BRB Mané Garrincha (Brasília)
18 de julho – Arena MRV (Belo Horizonte)
1, 2 e 8 de agosto – Farmasi Arena (Rio de Janeiro)
29 de agosto – Arena Opus (Florianópolis)
24 de outubro – Hangar (Belém)
31 de outubro – Classic Hall (Recife)
5 de dezembro – Estacionamento do Jaraguá (Maceió)
12 de dezembro – Allianz Parque (São Paulo)