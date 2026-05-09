CINEMA

Com mudanças na trama e desabafo de atriz veterana, remake de 'A Viagem' começa a ser filmado; entenda os bastidores

Longa-metragem baseado no sucesso de Ivani Ribeiro enfrenta também exclusão de personagem da trama original

Kamila Macedo

Publicado em 9 de maio de 2026 às 11:38

Nova adaptação de ‘A Viagem’ aposta em elenco estrelado e promete revisitar o universo espírita da novela clássica Crédito: Reprodução

O filme de “A Viagem” é uma adaptação da clássica história da telenovela da TV Globo de 1994, que por sua vez foi inspirada no folhetim homônimo de 1975 da TV Tupi, ambas escritas por Ivani Ribeiro. O remake mal saiu do papel para ser filmado, mas já repercute nas redes sociais. Com parte do elenco confirmado, o longa-metragem acumula histórias sobre troca de atrizes, alterações na trama original e desabafo de atriz da novela de 1994 após não ter sido cotada para a nova versão.

O primeiro caso envolve a personagem Diná, uma das protagonistas, interpretada por Christiane Torloni em 1994. Deborah Secco foi a primeira escolha da Globo, mas acabou recusando o convite por incompatibilidade de agenda, pois visava um papel em outra produção. Assim, Carolina Dieckmmann assumiu o papel de Diná e dará vida à personagem. A atriz aparece animada ao divulgar os bastidores e até passou por uma mudança no cabelo para o trabalho.

Cenas de A Viagem 1 de 5

Com Dieckmmann confirmada no papel, o elenco conta com Rodrigo Lombardi como Otávio, Pedro Novaes como Alexandre e Emilio Dantas como Téo. O remake também terá Lucinha Lins, integrante da versão da TV Globo, em uma participação especial como Dona Maroca.

Outro fato marcante ocorreu fora dos estúdios. A atriz Fernanda Rodrigues, que deu vida à personagem Bia em 1994, já tinha manifestado interesse em voltar para a história, mas desta vez como Estela, mãe de sua personagem original. No entanto, a escolhida para o papel foi Sara Antunes, o que levou Fernanda a desabafar nas redes sociais. "E que existe uma beleza muito grande em confiar nesse caminho, mesmo quando ele não acontece do jeito que a gente imaginou, porque, no fim, talvez os personagens não sejam nossos", declarou a atriz na época, agradecendo aos internautas que torceram por ela.

Fernanda Rodrigues viveu 'Bia' em A Viagem 1 de 8

O longa-metragem, dirigida por Henrique Sauer e roteirizada por Jaqueline Vargas, vai adaptar a telenovela para os dias atuais e os fãs da trama original podem esperar mudanças. Uma das alterações confirmadas é sobre a filha de Diná, Paty, que não será mais uma criança. A personagem será uma jovem adulta, interpretada por Lola Belli. A produção também decidiu cortar o personagem Raul da trama, que é o irmão de Alexandre, Diná e Estela. O remake terá ainda uma homenagem a Léa Garcia (1933-2023), que viveu Natália na versão da Globo, por meio do núcleo da personagem de Belize Pombal.