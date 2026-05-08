MÚSICA

Vocalista do Guns N' Roses, Axl Rose 'esquece' que saiu do Brasil e protagoniza momento inusitado em show nos EUA

Artista agradeceu em português durante apresentação na Flórida e brincou com a própria confusão dias após encerrar shows em solo brasileiro

Kamila Macedo

Publicado em 8 de maio de 2026 às 20:49

Axl Rose, do Guns N’ Roses Crédito: Shutterstock

O vocalista da banda Guns N’ Roses, Axl Rose, chamou a atenção dos brasileiros ao falar português durante a apresentação mais recente da banda em solo norte-americano. No palco do Hard Rock Live, em Hollywood, o cantor demonstrou que não esqueceu o Brasil ao utilizar um “obrigado” para se comunicar com os fãs que estavam presentes na plateia do show nos Estados Unidos.

Nos registros que viralizaram nas redes sociais, o vocalista exclama: “Obrigado! Oh, espere! Eu estou de volta aos Estados Unidos. Gracias!”. O episódio aconteceu alguns dias após a saída do grupo do Brasil e gerou silêncio na plateia da Flórida, mas divertiu os fãs brasileiros da banda. “Assume que está com saudade, Axl. Nós também estamos!”, comentou um internauta sobre o vídeo.

Axl Rose se confundiu e agradeceu fãs dos Estados Unidos em português, após um mês no Brasil.



Vocalista do Guns N' Roses surpreendeu o público americano ao dizer um "obrigado".pic.twitter.com/Rh9z0judQt — José Norberto Flesch (@jnflesch) May 7, 2026

Show do Guns N' Roses em Salvador 1 de 11

A maratona do Guns N’ Roses em terras brasileiras contou com nove datas e terminou em 25 de abril de 2026, no Estádio do Mangueirão, em Belém. Antes de encerrar a passagem pelo país, a banda percorreu cidades como Porto Alegre (RS), São José do Rio Preto (SP), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), Cariacica (ES) e São Luís (MA), além de marcar presença no Monsters of Rock, em São Paulo (SP).

Em Salvador, onde o grupo tocou para cerca de 40 mil pessoas no dia 15 de abril, a passagem também rendeu cenas curiosas fora das arenas, com o guitarrista Richard Fortus sendo avistado em uma corrida matinal pela orla do Farol da Barra.