Virgínia Fonseca detalha relação com os filhos e admite dificuldade em repreender Maria Flor

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Kamila Macedo
Publicado em 8 de maio de 2026 às 17:13
A influenciadora Virgínia Fonseca utilizou suas redes sociais para falar sobre a dinâmica com os três filhos, frutos do antigo casamento com o cantor Zé Felipe: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3 anos, e José Leonardo, de 1 ano. Durante uma live da WePink, sua marca de cosméticos, ela explicou que age de forma distinta com a filha do meio, pois sente uma "trava" no momento de corrigir ou repreender a criança na mesma proporção que faz com os outros dois filhos.
Virgínia ainda compartilhou que ainda não compreende o motivo desse comportamento, mas acredita que a reação de Maria Flor contribua para a situação. "Com a Maria Alice, eu consigo chamar a atenção da Maria Alice, eu consigo corrigir a Maria Alice. Com a Flor, eu já tenho uma trava e eu não sei o porquê. Com o José eu também consigo chamar a atenção. A Flor eu não sei se é aquela cara que ela faz... Ela faz... (risos). Tipo assim: eu brigo com a Maria Alice, a Maria Alice me afronta. Eu brigo com a Maria Flor e ela fica assim ó [Virgínia reproduz a expressão da filha]”, relatou.
Filhos de Virginia e Zé Felipe
Ainda durante o bate-papo com os seguidores, a empresária expôs detalhes da própria infância. Ela revelou que, quando criança, acreditava que sua mãe, Margareth Serrão, gostava mais de seu irmão mais velho. No entanto, afirmou que a maternidade mudou sua percepção sobre o assunto.
"Mas aí você vai falar que eu amo mais a Maria Flor do que a Maria Alice? Não! Por exemplo, a Maria Alice fica mais grudada comigo. E eu consigo chamar mais atenção dela do que da Maria Flor. É assim. Eu também sempre achei que minha mãe gostava, ama mais meu irmão. Mas não é. Depois que eu virei mãe, eu entendi. Não é isso. É que ela queria dar mais atenção para ele mesmo. E está tudo bem”, comentou, utilizando a própria experiência para ilustrar seu ponto de vista.