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Gêmeas? Solange Almeida e filha impressionam por semelhança em vídeo: ‘Os genes do pai nem tentaram’

Ao som de clássico dos anos 90, cantora e Estrela Almeida viralizam com brincadeira sobre genética

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 8 de maio de 2026 às 16:30

Além de Estrela, Solange Almeida tem outros três filhos: Sabrina, Rafael e Maria Esther
Além de Estrela, Solange Almeida tem outros três filhos: Sabrina, Rafael e Maria Esther Crédito: Reprodução/Instagram

Solange Almeida compartilhou um registro ao lado da filha, Estrela, de 19 anos e a forte semelhança física entre as duas roubou a cena enquanto apareciam juntas ao som do hit "All That She Wants". A postagem faz parte de uma trend viral na qual pais e filhos se posicionam lado a lado para comparar traços herdados.

No próprio vídeo, a artista brincou sobre a genética da filha: "POV: os genes do pai nem tentaram". Na legenda, Solange confirmou que decidiu entrar na brincadeira justamente pelos comentários que recebe com frequência do público: "Todo mundo diz que parece, então a gente entrou na trend!".

A reação dos internautas foi imediata, com uma enxurrada de mensagens destacando a aparência semelhante entre mãe e filha. "Cópia fiel", escreveu um seguidor. Outra fã sugeriu, em tom de brincadeira, que Estrela poderia até assumir os compromissos profissionais da mãe: "No dia que estiver cansada para fazer show pode colocar ela no lugar, gêmeas mesmo". Houve ainda quem definisse a jovem como um "clone" ou recordasse a época em que a cantora se apresentava grávida: “Me lembro bem de assistir o DVD dela grávida cantando com o Xand (Aviões do Forró) e a filha dela já tá desse tamanho”.

Solange Almeida e filhos

Solange Almeida com suas filhas Estrela e Maria Esther por Reprodução/Instagram
Solange Almeida e seu filho Rafael por Reprodução/Instagram
Solange Almeida e sua filha Maria Esther por Reprodução/Instagram
Solange Almeida e seu filho Rafael por Reprodução/Instagram
Solange Almeida e sua filha Maria Esther por Reprodução/Instagram
Solange Almeida e sua filha Estrela por Reprodução/Instagram
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Solange Almeida com suas filhas Estrela e Maria Esther por Reprodução/Instagram

Além de Estrela, fruto de seu relacionamento com Sávio Varella, Solange é mãe de Sabrina e Rafael, do primeiro casamento com Russo, e da caçula Maria Esther, nascida em 2013.

Desde 2020, a cantora é casada com o empresário Monilton Moura e a artista já revelou o desejo de ampliar a família, mencionando em entrevistas que adaptou sua rotina para buscar uma possível nova gestação após os 50 anos.

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Solange Almeida Filha

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