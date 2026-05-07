Além de Zé Felipe, saiba quais outros filhos de Leonardo não compareceram ao aniversário luxuoso da sobrinha

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Kamila Macedo
Publicado em 7 de maio de 2026 às 21:49
A celebração do aniversário de 15 anos de Maria Sophia Costa, neta do cantor Leonardo, ocorreu na última quarta-feira (6), mas um detalhe chamou a atenção dos internautas. A ausência de três dos seis filhos do sertanejo não passou despercebida por quem acompanhou a festança pelas redes sociais. Monyque Isabella, Zé Felipe e João Guilherme não estavam entre os convidados presentes na comemoração.
A debutante, filha de Pedro Leonardo e Thais Gebelein, reuniu cerca de 300 convidados na Fazenda A Querência, no interior de São Paulo, em um evento de luxo avaliado em R$ 2 milhões. Inspirada na estética de Bridgerton, a festa contou com cenários imersivos e três trocas de looks da aniversariante: um vestido amarelo para recepcionar os convidados, um modelo azul para a tradicional valsa e, mais tarde, um vestido curto para aproveitar a pista de dança.
Decoração da festa de 15 anos de Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo e neta de Leonardo
Zé Felipe admitiu que deixou de ir ao evento após perder o horário em uma conversa com a ex-sogra, Margareth Serrão, ao visitar a antiga casa em que morava com Virgínia, em Goiânia. Nas redes sociais, ele explicou a ausência: “Hoje é aniversário da Maria Sophia, minha sobrinha. Falei: ‘Vou passar lá na casa, ver as crianças, dar um beijinho nelas e vou’. Amanhã já tem show também, já ia emendar direto pro show”.
“A Margareth estava lá. Aí comecei a conversar, conversei, conversei… Quem disse que eu dei conta de ir na festa? Voltei pra casa aqui e não dei conta”, explicou o artista, que prestou sua homenagem via Instagram ao compartilhar uma publicação da sobrinha. “Que seu dia seja maravilhoso, abençoado. Você é incrível. Seu tio ama muito você apesar de não saber demonstrar muito”, escreveu.
Além dele, a agrônoma Monyque Isabella justificou a falta devido à preparação de uma palestra no Instituto Federal Goiano, no Campus Hidrolândia, realizada nesta quinta-feira (7). “Amanhã eu tenho uma palestra para apresentar e agora ela [a namorada, Jessika Losi] está conferindo e avaliando minha apresentação, que acabei de terminar de fazer”, postou.
Já o ator João Guilherme cumpria agenda de trabalho no Rio de Janeiro, participando da pré-estreia do filme “O Rei da Internet”, no qual é protagonista. O longa chega aos cinemas no dia 14 de maio.
Apesar das ausências, a família foi representada por Jéssica Beatriz Costa e Matheus Vargas, que fez sua primeira aparição pública com a namorada, Raphaela Tollati. O avô Leonardo também marcou presença acompanhado da esposa, Poliana Rocha, e viveu um momento especial com a neta ao dançar a valsa ao som do clássico “Talismã”.