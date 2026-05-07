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Além de Zé Felipe, saiba quais outros filhos de Leonardo não compareceram ao aniversário luxuoso da sobrinha

Comemoração dos 15 anos de Maria Sophia reuniu parte da família Costa no interior de SP

Kamila Macedo

Publicado em 7 de maio de 2026 às 21:49

Maria Sophia é filha de Pedro Leonardo e Thais Gebelein Crédito: Reprodução/Instagram

A celebração do aniversário de 15 anos de Maria Sophia Costa, neta do cantor Leonardo, ocorreu na última quarta-feira (6), mas um detalhe chamou a atenção dos internautas. A ausência de três dos seis filhos do sertanejo não passou despercebida por quem acompanhou a festança pelas redes sociais. Monyque Isabella, Zé Felipe e João Guilherme não estavam entre os convidados presentes na comemoração.

A debutante, filha de Pedro Leonardo e Thais Gebelein, reuniu cerca de 300 convidados na Fazenda A Querência, no interior de São Paulo, em um evento de luxo avaliado em R$ 2 milhões. Inspirada na estética de Bridgerton, a festa contou com cenários imersivos e três trocas de looks da aniversariante: um vestido amarelo para recepcionar os convidados, um modelo azul para a tradicional valsa e, mais tarde, um vestido curto para aproveitar a pista de dança.

Decoração da festa de 15 anos de Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo e neta de Leonardo 1 de 29

Zé Felipe admitiu que deixou de ir ao evento após perder o horário em uma conversa com a ex-sogra, Margareth Serrão, ao visitar a antiga casa em que morava com Virgínia, em Goiânia. Nas redes sociais, ele explicou a ausência: “Hoje é aniversário da Maria Sophia, minha sobrinha. Falei: ‘Vou passar lá na casa, ver as crianças, dar um beijinho nelas e vou’. Amanhã já tem show também, já ia emendar direto pro show”.

“A Margareth estava lá. Aí comecei a conversar, conversei, conversei… Quem disse que eu dei conta de ir na festa? Voltei pra casa aqui e não dei conta”, explicou o artista, que prestou sua homenagem via Instagram ao compartilhar uma publicação da sobrinha. “Que seu dia seja maravilhoso, abençoado. Você é incrível. Seu tio ama muito você apesar de não saber demonstrar muito”, escreveu.

Além dele, a agrônoma Monyque Isabella justificou a falta devido à preparação de uma palestra no Instituto Federal Goiano, no Campus Hidrolândia, realizada nesta quinta-feira (7). “Amanhã eu tenho uma palestra para apresentar e agora ela [a namorada, Jessika Losi] está conferindo e avaliando minha apresentação, que acabei de terminar de fazer”, postou.

Já o ator João Guilherme cumpria agenda de trabalho no Rio de Janeiro, participando da pré-estreia do filme “O Rei da Internet”, no qual é protagonista. O longa chega aos cinemas no dia 14 de maio.