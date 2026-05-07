Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BTS reúne 50 mil fãs na Cidade do México em encontro com presidente do país

Primeira apresentação da turnê "Arirang" no México acontece nesta quinta-feira (7)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 7 de maio de 2026 às 17:17

BTS
BTS Crédito: Reprodução

Os integrantes do fenômeno sul-coreano BTS mobilizaram uma multidão na Cidade do México na última quarta-feira (6). Em visita à presidente Claudia Sheinbaum no Palácio Nacional, o grupo de k-pop atraiu cerca de 50 mil admiradores aos arredores da sede do governo. O balanço de público foi atualizado por Lizeth Zárate, coordenadora do Zócalo, praça situada em frente ao palácio.

Da sacada do edifício, os artistas Kim Nam-joon, Kim Tae-hyung, Park Jimin, Jeon Jungkook, Kim Seok-jin, Jung Hoseok e Min Yoon-gi acenaram para os fãs ao lado de Sheinbaum. "Te amo, te adoro, muito obrigado", arriscou o líder Nam-joon em espanhol, gerando entusiasmo no público. Um dos vocalistas, Kim Tae-hyung, também celebrou a recepção: "A energia aqui é incrível".

Em tom descontraído, Sheinbaum brincou sobre os planos futuros: "Já disse a eles que precisam voltar no ano que vem”. Após a reunião, a presidente publicou um registro segurando o álbum Arirang, lançado em março, que marca o fim do hiato de quatro anos do grupo para o cumprimento do serviço militar obrigatório na Coréia do Sul.

O encontro antecede a série de apresentações da Arirang World Tour no Estádio GNP Seguros, agendadas para esta quinta (7), sábado (9) e domingo (10). Sob organização da promotora Ocesa, as entradas para as três datas esgotaram em poucos minutos, superando a marca de 136 mil ingressos vendidos.

A alta demanda motivou, inclusive, uma articulação política. Anteriormente, Sheinbaum enviou uma carta ao presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myeung, solicitando apoio para viabilizar mais datas do grupo no país. Em resposta, o governo sul-coreano confirmou que encaminhou o pedido à HYBE, empresa que gerencia a carreira do septeto.

A passagem do BTS marca o retorno dos artistas ao México, onde se apresentaram pela última vez em 2017. Além do impacto cultural, a Câmara Nacional de Comércio, Serviços e Turismo da Cidade do México projeta uma movimentação econômica de US$ 107,5 milhões com a estadia do grupo na capital.

BTS na era Arirang

BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
Termômetro marcando 10 graus por Arquivo Agência Brasil
1 de 17
BTS, turnê Arirang por Reprodução

No Brasil, os shows acontecem no MorumBIS, o Estádio do Morumbi, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, com ingressos esgotados em todos os setores.

Leia mais

Imagem - Noiva de Cristiano Ronaldo vai ao Met Gala com terço de R$ 40 milhões

Noiva de Cristiano Ronaldo vai ao Met Gala com terço de R$ 40 milhões

Imagem - Pai de Shakira recebe alta após internação por isquemia na Colômbia

Pai de Shakira recebe alta após internação por isquemia na Colômbia

Imagem - Virginia Fonseca revela se irá à festa de 15 anos de Maria Sophia, neta de Leonardo

Virginia Fonseca revela se irá à festa de 15 anos de Maria Sophia, neta de Leonardo

Tags:

Shows México Bts bts - Tour Arirang

Mais recentes

Imagem - Neta de Leonardo revela inspiração em Larissa Manoela para festa de 15 anos de R$ 2 milhões e atriz reage: 'Princesa'

Neta de Leonardo revela inspiração em Larissa Manoela para festa de 15 anos de R$ 2 milhões e atriz reage: 'Princesa'
Imagem - Bonnie Tyler, ícone dos anos 80, está em coma induzido após cirurgia de emergência

Bonnie Tyler, ícone dos anos 80, está em coma induzido após cirurgia de emergência
Imagem - Isabella Santoni, a Karina de Malhação, completa 31 anos e ganha declaração apaixonada do marido milionário

Isabella Santoni, a Karina de Malhação, completa 31 anos e ganha declaração apaixonada do marido milionário