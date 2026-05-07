MÚSICA

BTS reúne 50 mil fãs na Cidade do México em encontro com presidente do país

Primeira apresentação da turnê "Arirang" no México acontece nesta quinta-feira (7)

Kamila Macedo

Publicado em 7 de maio de 2026 às 17:17

BTS Crédito: Reprodução

Os integrantes do fenômeno sul-coreano BTS mobilizaram uma multidão na Cidade do México na última quarta-feira (6). Em visita à presidente Claudia Sheinbaum no Palácio Nacional, o grupo de k-pop atraiu cerca de 50 mil admiradores aos arredores da sede do governo. O balanço de público foi atualizado por Lizeth Zárate, coordenadora do Zócalo, praça situada em frente ao palácio.

Da sacada do edifício, os artistas Kim Nam-joon, Kim Tae-hyung, Park Jimin, Jeon Jungkook, Kim Seok-jin, Jung Hoseok e Min Yoon-gi acenaram para os fãs ao lado de Sheinbaum. "Te amo, te adoro, muito obrigado", arriscou o líder Nam-joon em espanhol, gerando entusiasmo no público. Um dos vocalistas, Kim Tae-hyung, também celebrou a recepção: "A energia aqui é incrível".

Con una hermosa sencillez BTS saludó a su “A.R.M.Y” y a cerca de 50 mil personas que se congregaron en el zócalo para saludarles. Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo. El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz… pic.twitter.com/CS0dTOYqJ4 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 7, 2026

Em tom descontraído, Sheinbaum brincou sobre os planos futuros: "Já disse a eles que precisam voltar no ano que vem”. Após a reunião, a presidente publicou um registro segurando o álbum Arirang, lançado em março, que marca o fim do hiato de quatro anos do grupo para o cumprimento do serviço militar obrigatório na Coréia do Sul.

Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur. pic.twitter.com/OS39Sp0H6g — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 6, 2026

O encontro antecede a série de apresentações da Arirang World Tour no Estádio GNP Seguros, agendadas para esta quinta (7), sábado (9) e domingo (10). Sob organização da promotora Ocesa, as entradas para as três datas esgotaram em poucos minutos, superando a marca de 136 mil ingressos vendidos.

A alta demanda motivou, inclusive, uma articulação política. Anteriormente, Sheinbaum enviou uma carta ao presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myeung, solicitando apoio para viabilizar mais datas do grupo no país. Em resposta, o governo sul-coreano confirmou que encaminhou o pedido à HYBE, empresa que gerencia a carreira do septeto.

A passagem do BTS marca o retorno dos artistas ao México, onde se apresentaram pela última vez em 2017. Além do impacto cultural, a Câmara Nacional de Comércio, Serviços e Turismo da Cidade do México projeta uma movimentação econômica de US$ 107,5 milhões com a estadia do grupo na capital.

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