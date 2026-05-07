BTS reúne 50 mil fãs na Cidade do México em encontro com presidente do país

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Kamila Macedo
Publicado em 7 de maio de 2026 às 17:17
Os integrantes do fenômeno sul-coreano BTS mobilizaram uma multidão na Cidade do México na última quarta-feira (6). Em visita à presidente Claudia Sheinbaum no Palácio Nacional, o grupo de k-pop atraiu cerca de 50 mil admiradores aos arredores da sede do governo. O balanço de público foi atualizado por Lizeth Zárate, coordenadora do Zócalo, praça situada em frente ao palácio.
Da sacada do edifício, os artistas Kim Nam-joon, Kim Tae-hyung, Park Jimin, Jeon Jungkook, Kim Seok-jin, Jung Hoseok e Min Yoon-gi acenaram para os fãs ao lado de Sheinbaum. "Te amo, te adoro, muito obrigado", arriscou o líder Nam-joon em espanhol, gerando entusiasmo no público. Um dos vocalistas, Kim Tae-hyung, também celebrou a recepção: "A energia aqui é incrível".
Em tom descontraído, Sheinbaum brincou sobre os planos futuros: "Já disse a eles que precisam voltar no ano que vem”. Após a reunião, a presidente publicou um registro segurando o álbum Arirang, lançado em março, que marca o fim do hiato de quatro anos do grupo para o cumprimento do serviço militar obrigatório na Coréia do Sul.
O encontro antecede a série de apresentações da Arirang World Tour no Estádio GNP Seguros, agendadas para esta quinta (7), sábado (9) e domingo (10). Sob organização da promotora Ocesa, as entradas para as três datas esgotaram em poucos minutos, superando a marca de 136 mil ingressos vendidos.
A alta demanda motivou, inclusive, uma articulação política. Anteriormente, Sheinbaum enviou uma carta ao presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myeung, solicitando apoio para viabilizar mais datas do grupo no país. Em resposta, o governo sul-coreano confirmou que encaminhou o pedido à HYBE, empresa que gerencia a carreira do septeto.
A passagem do BTS marca o retorno dos artistas ao México, onde se apresentaram pela última vez em 2017. Além do impacto cultural, a Câmara Nacional de Comércio, Serviços e Turismo da Cidade do México projeta uma movimentação econômica de US$ 107,5 milhões com a estadia do grupo na capital.
BTS na era Arirang
No Brasil, os shows acontecem no MorumBIS, o Estádio do Morumbi, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, com ingressos esgotados em todos os setores.