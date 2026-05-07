'RINHA DE PADRÕES'

Quem é o ator citado por João Vicente? Internet especula nomes após relato sobre suposta obsessão por Chay Suede

Em entrevista, João Vicente detalha comportamento de ator famoso que, segundo ele, copia estilo, objetos e atuação de Chay Suede

Heider Sacramento

Publicado em 7 de maio de 2026 às 18:13

Mistério sobre ator citado por João Vicente movimenta especulações nas redes sociais Crédito: Reprodução

A revelação feita por João Vicente de Castro sobre um ator famoso que, segundo ele, seria obcecado por Chay Suede segue repercutindo e levantando uma grande dúvida entre fãs e internautas: afinal, quem é o artista citado na história?

Durante participação no programa Não Importa, no YouTube, João Vicente contou que o ator, que já protagonizou novelas, imitaria Chay em diversos aspectos da vida pessoal e profissional, incluindo escolhas de estilo, objetos e até forma de atuação. No entanto, o nome não foi revelado.

Chay Suede 1 de 9

Sem uma identidade confirmada, a internet rapidamente passou a especular possíveis nomes. Nas redes sociais, usuários têm levantado diferentes hipóteses e alguns chegaram a citar colegas que trabalharam com Chay Suede em sua última novela, o que aumentou ainda mais o burburinho em torno do caso.

João Vicente contou que um outro ator famoso imita Chay Suede em tudo. Do jeito de atuar até o carro que compra. Ele disse que o rapaz também costuma ser protagonista de novelas. Palpites? pic.twitter.com/5n4bpAxm5Y — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 6, 2026

Apesar da movimentação online, não há qualquer confirmação oficial sobre quem seria o ator mencionado. João Vicente, inclusive, afirmou durante a conversa que prefere manter o mistério justamente para não alimentar uma exposição direta do colega citado.