Quem é o ator citado por João Vicente? Internet especula nomes após relato sobre suposta obsessão por Chay Suede

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Heider Sacramento
Publicado em 7 de maio de 2026 às 18:13
A revelação feita por João Vicente de Castro sobre um ator famoso que, segundo ele, seria obcecado por Chay Suede segue repercutindo e levantando uma grande dúvida entre fãs e internautas: afinal, quem é o artista citado na história?
Durante participação no programa Não Importa, no YouTube, João Vicente contou que o ator, que já protagonizou novelas, imitaria Chay em diversos aspectos da vida pessoal e profissional, incluindo escolhas de estilo, objetos e até forma de atuação. No entanto, o nome não foi revelado.
Chay Suede
Sem uma identidade confirmada, a internet rapidamente passou a especular possíveis nomes. Nas redes sociais, usuários têm levantado diferentes hipóteses e alguns chegaram a citar colegas que trabalharam com Chay Suede em sua última novela, o que aumentou ainda mais o burburinho em torno do caso.
Apesar da movimentação online, não há qualquer confirmação oficial sobre quem seria o ator mencionado. João Vicente, inclusive, afirmou durante a conversa que prefere manter o mistério justamente para não alimentar uma exposição direta do colega citado.
O assunto segue rendendo debate entre fãs de televisão e entretenimento, com teorias se multiplicando e o nome do suposto ator permanecendo como um dos mistérios mais comentados do momento nas redes.