Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é o ator citado por João Vicente? Internet especula nomes após relato sobre suposta obsessão por Chay Suede

Em entrevista, João Vicente detalha comportamento de ator famoso que, segundo ele, copia estilo, objetos e atuação de Chay Suede

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de maio de 2026 às 18:13

Mistério sobre ator citado por João Vicente movimenta especulações nas redes sociais
Mistério sobre ator citado por João Vicente movimenta especulações nas redes sociais Crédito: Reprodução

A revelação feita por João Vicente de Castro sobre um ator famoso que, segundo ele, seria obcecado por Chay Suede segue repercutindo e levantando uma grande dúvida entre fãs e internautas: afinal, quem é o artista citado na história?

Durante participação no programa Não Importa, no YouTube, João Vicente contou que o ator, que já protagonizou novelas, imitaria Chay em diversos aspectos da vida pessoal e profissional, incluindo escolhas de estilo, objetos e até forma de atuação. No entanto, o nome não foi revelado.

Chay Suede

Chay Suede por Reprodução
Chay Suede por Divulgação
Chay Suede e Laura Neiva vão curtir a virada em Morro de São Paulo por Reprodução
Chay Suede por Reprodução
Chay Suede por Reprodução
Chay Suede por Reprodução
Chay Suede por Reprodução
Chay Suede por Reprodução
Chay Suede por Reprodução
1 de 9
Chay Suede por Reprodução

Sem uma identidade confirmada, a internet rapidamente passou a especular possíveis nomes. Nas redes sociais, usuários têm levantado diferentes hipóteses e alguns chegaram a citar colegas que trabalharam com Chay Suede em sua última novela, o que aumentou ainda mais o burburinho em torno do caso.

Apesar da movimentação online, não há qualquer confirmação oficial sobre quem seria o ator mencionado. João Vicente, inclusive, afirmou durante a conversa que prefere manter o mistério justamente para não alimentar uma exposição direta do colega citado.

O assunto segue rendendo debate entre fãs de televisão e entretenimento, com teorias se multiplicando e o nome do suposto ator permanecendo como um dos mistérios mais comentados do momento nas redes.

Leia mais

Imagem - Tia Milena invade noite de Juliano Floss e Marina Sena em São Paulo e vídeo viraliza

Tia Milena invade noite de Juliano Floss e Marina Sena em São Paulo e vídeo viraliza

Imagem - Shakira transforma Maracanã em cenário de clipe para música oficial da Copa do Mundo 2026

Shakira transforma Maracanã em cenário de clipe para música oficial da Copa do Mundo 2026

Imagem - Como estão hoje os atores de 'A Grande Família'? Veja por onde anda o elenco da série da Globo

Como estão hoje os atores de 'A Grande Família'? Veja por onde anda o elenco da série da Globo

Mais recentes

Imagem - Cidade do interior desbanca Gramado e Campos de Jordão e é eleita o melhor destino de inverno do Brasil

Cidade do interior desbanca Gramado e Campos de Jordão e é eleita o melhor destino de inverno do Brasil
Imagem - Bagdá morre em Três Graças? Globo muda final e destino do personagem de Xamã surpreende

Bagdá morre em Três Graças? Globo muda final e destino do personagem de Xamã surpreende
Imagem - Filho de Gugu encontra objeto que pertenceu ao pai e emociona fãs nas redes sociais

Filho de Gugu encontra objeto que pertenceu ao pai e emociona fãs nas redes sociais