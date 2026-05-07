NOSTALGIA

Como estão hoje os atores de 'A Grande Família'? Veja por onde anda o elenco da série da Globo

Sucesso marcou gerações e transformou o elenco em alguns dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira

Heider Sacramento

Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:00

Elenco continua despertando nostalgia no público anos após o fim da série Crédito: Reprodução

Exibida entre 2001 e 2014, A Grande Família se tornou uma das produções mais populares da televisão brasileira. Com humor cotidiano e personagens marcantes, a série revelou bordões inesquecíveis e acompanhou por mais de uma década a rotina da família Silva. Mais de dez anos após o fim da atração, muitos atores seguiram caminhos diferentes na carreira e na vida pessoal.

Marco Nanini, que interpretava Lineu, segue como um dos nomes mais respeitados da dramaturgia nacional. Após deixar a série, o ator reduziu o ritmo de trabalhos na televisão e passou a se dedicar mais ao teatro e projetos selecionados no audiovisual. Discreto, ele raramente aparece em eventos públicos.

Já Marieta Severo, a eterna Nenê, continuou em destaque na Globo após o fim da série. A atriz participou de novelas, séries e produções especiais, além de manter forte atuação nos palcos. Em entrevistas recentes, ela já afirmou ter muito carinho pelo papel que marcou sua carreira.

Elenco de "A Grande Família" 1 de 6

O personagem Agostinho Carrara transformou Pedro Cardoso em um dos maiores símbolos do humor brasileiro dos anos 2000. Depois da série, o ator passou a viver fora do Brasil e se afastou da televisão aberta. Apesar da distância das novelas e programas populares, ele segue ativo artisticamente em projetos autorais e no teatro.

Quem também continua bastante lembrada pelo público é Guta Stresser, intérprete de Bebel. Nos últimos anos, a atriz falou publicamente sobre desafios pessoais e problemas de saúde, além de manter presença em peças teatrais e participações na televisão.

Lúcio Mauro Filho, o Tuco, se reinventou após o fim da atração. Além de atuar, o artista passou a investir em projetos musicais, apresentações e trabalhos como apresentador. Nas redes sociais, ele frequentemente relembra momentos da série e interage com fãs nostálgicos.