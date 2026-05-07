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Como estão hoje os atores de 'A Grande Família'? Veja por onde anda o elenco da série da Globo

Sucesso marcou gerações e transformou o elenco em alguns dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:00

Elenco de “A Grande Família” continua despertando nostalgia no público anos após o fim da série
Elenco continua despertando nostalgia no público anos após o fim da série Crédito: Reprodução

Exibida entre 2001 e 2014, A Grande Família se tornou uma das produções mais populares da televisão brasileira. Com humor cotidiano e personagens marcantes, a série revelou bordões inesquecíveis e acompanhou por mais de uma década a rotina da família Silva. Mais de dez anos após o fim da atração, muitos atores seguiram caminhos diferentes na carreira e na vida pessoal.

Marco Nanini, que interpretava Lineu, segue como um dos nomes mais respeitados da dramaturgia nacional. Após deixar a série, o ator reduziu o ritmo de trabalhos na televisão e passou a se dedicar mais ao teatro e projetos selecionados no audiovisual. Discreto, ele raramente aparece em eventos públicos.

Já Marieta Severo, a eterna Nenê, continuou em destaque na Globo após o fim da série. A atriz participou de novelas, séries e produções especiais, além de manter forte atuação nos palcos. Em entrevistas recentes, ela já afirmou ter muito carinho pelo papel que marcou sua carreira.

Elenco de "A Grande Família"

Guta Stresser ficou conhecida como Bebel e mantém trabalhos no teatro por Reprodução
Vinicius Moreno, intérprete de Florianinho, atua em dublagem e projetos independentes por Reprodução
Lúcio Mauro Filho, o Tuco, investe atualmente em música e apresentações por Reprodução
Pedro Cardoso marcou gerações como Agostinho Carrara e hoje vive longe da TV aberta por Reprodução
Marco Nanini viveu o patriarca Lineu e segue dedicado ao teatro e projetos selecionados por Reprodução
Marieta Severo eternizou Nenê e continuou em destaque na dramaturgia brasileira por Reprodução
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Guta Stresser ficou conhecida como Bebel e mantém trabalhos no teatro por Reprodução

O personagem Agostinho Carrara transformou Pedro Cardoso em um dos maiores símbolos do humor brasileiro dos anos 2000. Depois da série, o ator passou a viver fora do Brasil e se afastou da televisão aberta. Apesar da distância das novelas e programas populares, ele segue ativo artisticamente em projetos autorais e no teatro.

Quem também continua bastante lembrada pelo público é Guta Stresser, intérprete de Bebel. Nos últimos anos, a atriz falou publicamente sobre desafios pessoais e problemas de saúde, além de manter presença em peças teatrais e participações na televisão.

Lúcio Mauro Filho, o Tuco, se reinventou após o fim da atração. Além de atuar, o artista passou a investir em projetos musicais, apresentações e trabalhos como apresentador. Nas redes sociais, ele frequentemente relembra momentos da série e interage com fãs nostálgicos.

Outro nome querido do elenco é Vinicius Moreno, que viveu o divertido Florianinho. Após o sucesso na Globo, ele seguiu carreira artística com foco em dublagem, teatro e produções independentes.

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