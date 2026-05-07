CONFUSÃO

Ed Motta se pronuncia sobre confusão em restaurante: 'Fiquei bêbado e joguei uma cadeira no chão'

Cantor deu sua versão sobre tumulto em restaurante da Zona Sul carioca e negou ter atacado funcionários

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:01

Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro Crédito: Fotos: Divulgação e Reprodução

O cantor Ed Motta se pronunciou sobre a confusão registrada no restaurante Grado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e admitiu que perdeu o controle durante uma discussão envolvendo a cobrança da taxa de rolha de vinho.

O episódio aconteceu no último sábado (2) e foi revelado inicialmente pela coluna da jornalista Luciana Fróes, no jornal O Globo. Em nota enviada à coluna, os proprietários do restaurante, Nello Garaventa e Lara Atamian, acusaram o grupo do cantor de protagonizar "episódios de extrema violência, agressões físicas, intimidação e condutas discriminatórias" contra funcionários e clientes.

Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro 1 de 9

Segundo o relato dos donos do estabelecimento, a situação começou após a negativa de uma cortesia na taxa de rolha. Eles afirmam que houve provocações, xingamentos e o arremesso de uma cadeira contra um garçom que estava de costas. A polícia ainda investiga a denúncia de que um cliente teria sido atingido por uma garrafa durante a confusão.

Em conversa por telefone com O Globo e o EXTRA, Ed Motta reconheceu excessos, mas apresentou uma versão diferente da relatada pelo restaurante.

"Aconteceu um problema, mas a história não está bem contada. Infelizmente, toda a confusão começou comigo. Fiquei irritado e me descontrolei. Eu estava bêbado e joguei uma cadeira no chão, mas não joguei uma cadeira em direção ao funcionário. Jamais. Não foi jogado nada em direção a ninguém. As câmeras de segurança podem provar isso", declarou o cantor.

O músico afirmou que ficou irritado após ser cobrado pela taxa de rolha, algo que, segundo ele, nunca havia acontecido em anos frequentando o restaurante. "Sou cliente deles desde o começo do restaurante, já levei milhares de pessoas lá e nunca tinham me cobrado isso. Um dos funcionários olhava para mesa com cara de ironia e prazer por aquele estresse estar acontecendo. Me irritei com tudo aquilo, joguei a cadeira no chão e fui embora", disse.

Ed Motta também afirmou que deixou o local antes de a situação piorar e alegou que a confusão mais grave aconteceu entre integrantes de sua mesa e clientes que estavam próximos.

"Eu fui embora e começou uma confusão entre as pessoas que ficaram na minha mesa e a outra mesa que estava no restaurante. A minha mesa se desculpou várias vezes por minha atitude errada e excesso de raiva, que foi provocado por eu ser cliente deles há muitos anos e nunca ter sido cobrado por essa taxa de rolha", afirmou.

O cantor alegou que seus amigos também teriam sido alvo de ofensas. "Depois que eu fui embora, eu fiquei sabendo que quando a minha mesa foi pedir desculpas à mesa ao lado, esta mesa começou a ofender a minha, que inclusive tinha uma senhora, mãe de meu amigo, Nicolas, de São Paulo. Então, começou uma confusão entre eles. Foram as pessoas na mesa ao lado que ofenderam meus amigos, inclusive com ofensas homofóbicas, chamando meu amigo de "viado", e xenofóbicas, mandando ele voltar para a Arábia".