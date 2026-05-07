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Ed Motta se envolve em confusão com cadeira arremessada e denúncia de agressão em restaurante

Polícia investiga se homem levou garrafada após discussão por taxa de rolha de vinho

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06:38

Ed Motta
Ed Motta Crédito: Jorge Bispo/Divulgação

O cantor Ed Motta se envolveu em uma confusão dentro do restaurante Grado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no último sábado (2). O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil após relatos de agressões físicas, intimidação e arremesso de objetos durante uma discussão envolvendo a cobrança da taxa de rolha de vinho.

Um vídeo do circuito interno do restaurante divulgado pelo site g1 mostra o início do tumulto, com funcionários tentando conter a situação e clientes discutindo no salão. Outro momento registrado pelas câmeras exibe o cantor, compositor e multi-instrumentista arremessando uma cadeira.

Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro

Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução
Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução
Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução
Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução
Ed Motta por Reprodução
Ed Motta por Divulgação
Ed Motta por Reprodução/Redes sociais
Ed Motta por Reprodução/Redes sociais
Ed Motta por Jorge Bispo/Divulgação
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Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução

A polícia também apura a denúncia de um homem que afirma ter sido atingido de raspão por uma garrafa de vinho do tipo magnum, com cerca de 1,5 litro, e ter ficado ferido durante a confusão. Investigadores devem analisar as imagens das câmeras de segurança e ouvir os envolvidos nos próximos dias.

Em relato enviado à coluna da jornalista Luciana Fróes, do jornal O Globo, os proprietários do restaurante, Nello Garaventa e Lara Garaventa, falaram que o grupo do cantor protagonizou "episódios de extrema violência, agressões físicas, intimidação e condutas discriminatórias dirigidas à nossa equipe e aos clientes presentes no local".

Segundo os donos do restaurante, a situação começou após a negativa de uma cortesia na taxa de rolha. A partir daí, de acordo com o relato, integrantes do grupo passaram a provocar funcionários e fazer comentários considerados ofensivos.

"As agressões incluíram xingamentos, referências pejorativas à origem nordestina, além de insinuações sobre orientação sexual e vida privada. Funcionários foram publicamente expostos ao ridículo, sem possibilidade de resposta", disseram os proprietários em declaração enviada à coluna de Luciana Fróes.

O casal afirma ainda que uma cadeira foi lançada contra um garçom que estava de costas no momento da confusão. Em seguida, segundo o relato, um esbarrão provocado por Ed Motta em uma cliente teria derrubado objetos de outra mesa e aumentado a tensão no local.

"Um deles, que estava sentado, recebeu um soco e, ao se dirigir à saída, teve uma garrafa de vinho tamanho magnum intencionalmente arremessada contra sua cabeça, causando sangramento imediato", afirmaram os donos do restaurante.

Ainda segundo o depoimento, funcionários tentaram conter a briga usando o próprio corpo para proteger clientes e colegas de trabalho. Os proprietários também alegam que os envolvidos deixaram o restaurante antes da chegada da polícia e que um homem ligado ao grupo teria feito ameaças aos presentes e insinuado estar armado.

"Refletimos profundamente antes de tornar os fatos públicos, mas entendemos que o constrangimento e os danos decorrentes desses episódios não nos pertencem, e sim aos agressores", disseram os donos do Grado à coluna de Luciana Fróes.

Em conversa com o jornal O Globo, Ed Motta reconheceu que perdeu o controle durante a discussão, mas negou ter arremessado objetos contra funcionários. "Aconteceu um problema, mas a história não está bem contada. Infelizmente, toda a confusão começou comigo. Fiquei irritado e me descontrolei. Eu estava bêbado e joguei uma cadeira no chão, mas não joguei uma cadeira em direção ao funcionário. Jamais. Não foi jogado nada em direção a ninguém. As câmeras de segurança podem provar isso", declarou o cantor.

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