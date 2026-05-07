Ed Motta se envolve em confusão com cadeira arremessada e denúncia de agressão em restaurante

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Giuliana Mancini
Publicado em 7 de maio de 2026 às 06:38
O cantor Ed Motta se envolveu em uma confusão dentro do restaurante Grado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no último sábado (2). O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil após relatos de agressões físicas, intimidação e arremesso de objetos durante uma discussão envolvendo a cobrança da taxa de rolha de vinho.
Um vídeo do circuito interno do restaurante divulgado pelo site g1 mostra o início do tumulto, com funcionários tentando conter a situação e clientes discutindo no salão. Outro momento registrado pelas câmeras exibe o cantor, compositor e multi-instrumentista arremessando uma cadeira.
Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro
A polícia também apura a denúncia de um homem que afirma ter sido atingido de raspão por uma garrafa de vinho do tipo magnum, com cerca de 1,5 litro, e ter ficado ferido durante a confusão. Investigadores devem analisar as imagens das câmeras de segurança e ouvir os envolvidos nos próximos dias.
Em relato enviado à coluna da jornalista Luciana Fróes, do jornal O Globo, os proprietários do restaurante, Nello Garaventa e Lara Garaventa, falaram que o grupo do cantor protagonizou "episódios de extrema violência, agressões físicas, intimidação e condutas discriminatórias dirigidas à nossa equipe e aos clientes presentes no local".
Segundo os donos do restaurante, a situação começou após a negativa de uma cortesia na taxa de rolha. A partir daí, de acordo com o relato, integrantes do grupo passaram a provocar funcionários e fazer comentários considerados ofensivos.
"As agressões incluíram xingamentos, referências pejorativas à origem nordestina, além de insinuações sobre orientação sexual e vida privada. Funcionários foram publicamente expostos ao ridículo, sem possibilidade de resposta", disseram os proprietários em declaração enviada à coluna de Luciana Fróes.
O casal afirma ainda que uma cadeira foi lançada contra um garçom que estava de costas no momento da confusão. Em seguida, segundo o relato, um esbarrão provocado por Ed Motta em uma cliente teria derrubado objetos de outra mesa e aumentado a tensão no local.
"Um deles, que estava sentado, recebeu um soco e, ao se dirigir à saída, teve uma garrafa de vinho tamanho magnum intencionalmente arremessada contra sua cabeça, causando sangramento imediato", afirmaram os donos do restaurante.
Ainda segundo o depoimento, funcionários tentaram conter a briga usando o próprio corpo para proteger clientes e colegas de trabalho. Os proprietários também alegam que os envolvidos deixaram o restaurante antes da chegada da polícia e que um homem ligado ao grupo teria feito ameaças aos presentes e insinuado estar armado.
"Refletimos profundamente antes de tornar os fatos públicos, mas entendemos que o constrangimento e os danos decorrentes desses episódios não nos pertencem, e sim aos agressores", disseram os donos do Grado à coluna de Luciana Fróes.
Em conversa com o jornal O Globo, Ed Motta reconheceu que perdeu o controle durante a discussão, mas negou ter arremessado objetos contra funcionários. "Aconteceu um problema, mas a história não está bem contada. Infelizmente, toda a confusão começou comigo. Fiquei irritado e me descontrolei. Eu estava bêbado e joguei uma cadeira no chão, mas não joguei uma cadeira em direção ao funcionário. Jamais. Não foi jogado nada em direção a ninguém. As câmeras de segurança podem provar isso", declarou o cantor.