CASA DOS FAMOSOS

Como é o apartamento de Gilberto Gil em Copacabana que está à venda e pode ser comprado por cerca de R$ 12 milhões

Imóvel de 344 m² no Edifício Chopin tem vista para o mar e reforma assinada por arquiteta renomada

Heider Sacramento

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06:00

Apartamento de Gilberto Gil combina vista para o mar e localização entre as mais valorizadas do Rio Crédito: André Nazareth

De frente para o mar de Copacabana e ao lado do icônico Copacabana Palace, o apartamento onde Gilberto Gil vive com Flora Gil entrou oficialmente no mercado imobiliário, e o valor acompanha o endereço: imóveis com metragens e padrão semelhantes no Edifício Chopin costumam girar na faixa de R$ 10 milhões a R$ 15 milhões, o que coloca a unidade do cantor em torno de R$ 12 milhões, segundo especialistas.

Com 344 m², o imóvel ocupa o quarto andar de um dos prédios mais tradicionais da orla carioca e chama atenção não só pela localização, mas pela transformação completa feita para atender ao estilo de vida do casal. Gil e Flora se mudaram para o local em 2019, após deixarem um apartamento de 600 m² em São Conrado, buscando um espaço mais funcional, decisão que agora se inverte, já que a família cresceu novamente.

A reforma, assinada pela arquiteta Márcia Muller, foi destaque em uma revista especializada e apostou na integração total dos ambientes. A cozinha foi aberta para a sala de jantar, enquanto a área social conecta sala de estar, TV e escritório em um fluxo contínuo, privilegiando a convivência e a amplitude.

Apartamento de Gilberto Gil no Chopin em Copacabana 1 de 14

Originalmente com quatro quartos, o imóvel foi redesenhado para ter duas suítes amplas, com foco em conforto e aproveitamento de luz natural. A suíte principal segue uma paleta clara, pensada para valorizar ainda mais a vista direta para o mar de Copacabana.

Detalhes de reaproveitamento também marcam o projeto. Um painel de madeira de demolição do antigo apartamento da família virou peça central na decoração, funcionando como cabeceira no novo quarto. O resultado é um ambiente sofisticado, mas com identidade afetiva.

Além de Gilberto Gil, o prédio é conhecido por reunir moradores famosos ao longo dos anos, como Narcisa Tamborindeguy e Maitê Proença.