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Irmã de Milena do BBB 26 entra em reality nos EUA com prêmio de US$ 100 mil

Mile Moreira foi selecionada para competição entre imigrantes e celebra chance de “mudar de vida”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2026 às 17:57

Mile Moreira celebra entrada em reality nos Estados Unidos e mira prêmio milionário
Mile Moreira celebra entrada em reality nos Estados Unidos e mira prêmio milionário Crédito: Reprodução

Mile Moreira, irmã gêmea de Milena, participante do BBB 26, vai integrar o elenco de um reality show nos Estados Unidos. A influenciadora foi escolhida para disputar o Immigrant Reality, atração que reúne imigrantes em uma competição com prêmio de 100 mil dólares, cerca de R$ 492 mil.

Nas redes sociais, Mile comemorou a novidade e destacou o impacto da oportunidade em sua vida pessoal. “Estou emocionada, essa é a oportunidade da minha vida, de proporcionar um futuro melhor para a Alice”, disse. “Conto com o apoio de vocês para a gente ganhar essa”, completou.

Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea

Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira e a sobrinha Alice por Arquivo pessoal
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
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Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais

O Immigrant Reality acontece entre os dias 17 e 21 de maio e contará com 20 participantes. Diferente de formatos tradicionais, o programa não terá eliminações. A dinâmica será baseada em um sistema de pontuação, que leva em conta desempenho em provas, avaliação de jurados e votação do público.

As atividades incluem desafios de resistência física e emocional, além de testes de estratégia, negociação e raciocínio. O reality também promete uma experiência imersiva em um ambiente de alto padrão, com momentos de confinamento, mas com uso liberado de celulares em determinadas situações.

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Tags:

Televisão bbb 26 Milena

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