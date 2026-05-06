LIMPA NO INSTAGRAM

Cristiano Ronaldo e Kylie Jenner perdem 33 milhões de seguidores; entenda

Perfis de outras celebridades também passaram por limpa no Instagram

Felipe Sena

Publicado em 6 de maio de 2026 às 18:21

Outras celebrid Crédito: Reprodução | Instagram

O jogador Cristiano Ronaldo e a empresária Kylie Jenner foram impactados pela limpeza de contas inativas pela Meta no Instagram. O craque perdeu cerca de 18 milhões de seguidores, mas continua sendo a celebridade mais seguida do mundo, com 666 milhões de seguidores.

Enquanto Kylie perdeu aproximadamente 15 milhões. A ação faz parte de uma varredura global da plataforma, que removeu perfis inativos, bots e contas falsas, afetando diretamente os números de grandes celebridades.

Cristiano Ronaldo 1 de 12

Outras celebridades também perderam seguidores. Anitta perdeu cerca de 900 mil fãs, Virginia perdeu grandes números, cerca de 300 mil, a influenciadora passou de 55 milhões para 54,7 milhões.

O Instagram realiza limpezas para remover contas fakes frequentemente, bots e perfis inativos, o que provoca quedas bruscas no número de seguidores famosos e influenciadores. Até o momento, a plataforma não se pronunciou oficialmente.