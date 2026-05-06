Cristiano Ronaldo e Kylie Jenner perdem 33 milhões de seguidores; entenda

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Felipe Sena
Publicado em 6 de maio de 2026 às 18:21
O jogador Cristiano Ronaldo e a empresária Kylie Jenner foram impactados pela limpeza de contas inativas pela Meta no Instagram. O craque perdeu cerca de 18 milhões de seguidores, mas continua sendo a celebridade mais seguida do mundo, com 666 milhões de seguidores.
Enquanto Kylie perdeu aproximadamente 15 milhões. A ação faz parte de uma varredura global da plataforma, que removeu perfis inativos, bots e contas falsas, afetando diretamente os números de grandes celebridades.
Cristiano Ronaldo
Outras celebridades também perderam seguidores. Anitta perdeu cerca de 900 mil fãs, Virginia perdeu grandes números, cerca de 300 mil, a influenciadora passou de 55 milhões para 54,7 milhões.
O Instagram realiza limpezas para remover contas fakes frequentemente, bots e perfis inativos, o que provoca quedas bruscas no número de seguidores famosos e influenciadores. Até o momento, a plataforma não se pronunciou oficialmente.
Em 2014, foi feita uma grande limpa que também provocou a redução no número de seguidores em vários perfis. Na época, o cantor Justin Bieber perdeu cerca de 3,5 milhões de seguidores.