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Cristiano Ronaldo e Kylie Jenner perdem 33 milhões de seguidores; entenda

Perfis de outras celebridades também passaram por limpa no Instagram

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de maio de 2026 às 18:21

Outras celebrid
Outras celebrid Crédito: Reprodução | Instagram

O jogador Cristiano Ronaldo e a empresária Kylie Jenner foram impactados pela limpeza de contas inativas pela Meta no Instagram. O craque perdeu cerca de 18 milhões de seguidores, mas continua sendo a celebridade mais seguida do mundo, com 666 milhões de seguidores.

Enquanto Kylie perdeu aproximadamente 15 milhões. A ação faz parte de uma varredura global da plataforma, que removeu perfis inativos, bots e contas falsas, afetando diretamente os números de grandes celebridades.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo e o filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr. por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo e o filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr. por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo pinta as unhas de preto por Reprodução
Cristiano Ronaldo pinta as unhas de preto por Reprodução
Cristiano Ronaldo pinta as unhas de preto por Reprodução
Cristiano Ronaldo pinta as unhas de preto por Reprodução
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Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram

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Outras celebridades também perderam seguidores. Anitta perdeu cerca de 900 mil fãs, Virginia perdeu grandes números, cerca de 300 mil, a influenciadora passou de 55 milhões para 54,7 milhões.

O Instagram realiza limpezas para remover contas fakes frequentemente, bots e perfis inativos, o que provoca quedas bruscas no número de seguidores famosos e influenciadores. Até o momento, a plataforma não se pronunciou oficialmente.

Em 2014, foi feita uma grande limpa que também provocou a redução no número de seguidores em vários perfis. Na época, o cantor Justin Bieber perdeu cerca de 3,5 milhões de seguidores.

Tags:

Cristiano Ronaldo Instagram

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