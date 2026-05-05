MC Davi exibe tanquinho e impressiona após perder 28 kg

Felipe Sena
Publicado em 5 de maio de 2026 às 19:19
MC Davi, de 28 anos, impressionou os seguidores ao mostrar seu antes e depois após perder 28kg. O funkeiro posou sem camisa ao lado do treinador Jhonny Benny. O profissional disse que o cantor conquistou o shape com dedicação e esforço, não com “métodos milagrosos”, como muitos casos veiculados nas redes sociais.
“Não existe uma fórmula mágica para chegar ao shape desejado. O básico bem feito funciona. Existem os bons e existem os baratos, aí você escolhe”, disse Jhonny.
MC Davi passou por processo de emagrecimento
Davi explicou nas redes sociais que foi obeso e chegou a pesar 104 kg. Hoje ele está com 76 kg, ou seja, eliminou 28kg desde quando iniciou o processo de emagrecimento.
O funkeiro também tem compartilhado várias fotos nas redes sociais mostrando sua evolução e tem recebido vários elogios dos fãs.