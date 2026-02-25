NOVA ROTINA

Ivete Sangalo detalha emagrecimento e revela mudança na alimentação: 'Vem a consequência no peso'

Cantora disse que ajuste na rotina trouxe mais conforto diário

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 09:09

Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 Crédito: Rafa Mattei/Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo falou abertamente sobre o emagrecimento que apresentou nos últimos meses. A cantora explicou que a mudança no peso veio como consequência de ajustes feitos na alimentação. Ela contou que, apesar de sempre manter uma dieta equilibrada e prezar por comer de forma saudável, só sentiu uma melhora significativa no bem-estar após retirar o glúten e a lactose do cardápio.

"Muita gente perguntando se mudei a minha alimentação. Mudei já faz um tempo. Sempre tive uma alimentação equilibrada e muito saudável. Sou uma pessoa que preza pela saúde. Já fazia ingestão de muitas proteínas, verduras, grãos e tal. Mas tem uma coisa que, depois que tirei, a minha condição de energia vital mudou, que é o glúten. O glúten é um inflamador e isso ficou muito evidente para mim", afirmou, segundo a revista Quem.

Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 1 de 39

A artista explicou que a exclusão da lactose também teve impacto direto na sua rotina. "Tirei também a lactose. Isso melhorou 100% a minha performance. Isso é uma coisa que está comprovada, que o glúten traz inflamação intestinal. Isso facilitou muito a minha digestão e me deu um conforto gastrointestinal. Tinha um refluxo muito forte e melhorou bastante. Senti uma diferença no meu conforto diário e vem a consequência no peso".