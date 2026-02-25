TÁ ROLANDO

Estudante, mãe, tiktoker e 35 anos mais nova: quem é Tiffany Barcelos, futura dentista de 25 anos que é o novo affair de Romário

Senador, de 60 anos, foi filmado deixando a Sapucaí de mãos dadas com a jovem

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 10:33

Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário Crédito: Reprodução

A fila andou para Romário. Após o fim do namoro com a estudante de Nutrição Alicya Gomes, de 23 anos, o senador e ex-jogador de futebol foi flagrado circulando com outra jovem. O tetracampeão com a Seleção Brasileira foi visto deixando um camarote da Sapucaí de mãos dadas com Tiffany Barcelos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os dois juntinhos ao deixarem o local, no último domingo (22), após o Desfile das Campeãs. Segundo o jornal Extra, esse não foi o único dia em que o novo casal esteve lado a lado. A moça integrou a turma que foi com Romário aos camarotes durante o Carnaval do Rio de Janeiro nos dias em que as escolas fizeram suas passagens pela Avenida.

Tiffany tem 25 anos, é mãe e estudante de Odontologia em uma faculdade particular. Ela se tornou figura constante ao lado do ex-jogador desde janeiro. Ainda de acordo com o Extra, os dois viajaram para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, em meados daquele mês. Registros da viagem foram postados pela jovem, que segue - e é seguida - pelo senador no Instagram.

A futura dentista atualmente mora com a família em Queimados, na Baixada Fluminense. Nas horas vagas, curte surfar e é adepta de treinos diários na academia. Ela, inclusive, costuma a postar registros do seu dia a dia no TikTok, onde acumula pouco mais de 1 mil seguidores.