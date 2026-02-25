Acesse sua conta
Viih Tube faz alerta após cair em golpe e perder R$ 6,8 mil: 'Chorei de raiva'

Influenciadora contou que criminoso se passou por funcionário de plataforma de vendas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 12:21

Viih Tube Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Viih Tube usou as redes sociais nesta quarta-feira (25) para fazer um desabafo e, ao mesmo tempo, um alerta aos seguidores. A influenciadora revelou que foi vítima de um golpe ao tentar vender um sofá pela internet e acabou tendo um prejuízo de R$ 6,8 mil.

Segundo ela, tudo começou após anunciar o móvel em uma plataforma online. Pouco tempo depois, recebeu contato de um suposto comprador. Na sequência, outra pessoa passou a se comunicar com ela, dizendo ser representante da empresa onde o produto estava anunciado.

A partir daí, começaram as cobranças de “taxas” para que a venda fosse concluída. Viih contou que fez um primeiro Pix, no valor de R$ 600, acreditando que se tratava de um procedimento padrão. Em seguida, realizou outra transferência de R$ 6.200, o valor do sofá, sob a promessa de que receberia o montante de volta junto com a suposta liberação do pagamento.

A influenciadora afirmou que o golpe era bem estruturado: e-mails organizados, contato por WhatsApp com fotos e linguagem profissional, tudo aparentemente legítimo. Foi apenas quando o banco entrou em contato que ela começou a desconfiar da situação.

Viih Tube cai em golpe e faz alerta

Mesmo assim, o golpista tentou dar continuidade à fraude, sugerindo que ela fizesse até um empréstimo para “finalizar” a operação. Foi nesse momento que Viih percebeu que estava sendo enganada.

Visivelmente abalada, ela disse que chorou de raiva ao perceber o prejuízo. A ex-BBB ainda destacou que o problema não foi com a empresa citada, mas sim com criminosos que se passaram por representantes da plataforma.

Ao compartilhar a experiência, Viih reforçou a importância de redobrar a atenção em transações online, especialmente quando há pedidos de pagamento antecipado ou links externos para confirmação de dados. “Na hora parecia tudo perfeito”, contou, reconhecendo como o golpe foi convincente.

Influenciadora Golpe Golpe Virtual Viih Tube

