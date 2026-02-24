FAMOSOS

Grávida, Lore Improta curte férias com Léo Santana e Liz após Carnaval: 'Esperando muito'

À espera do segundo filho, casal aproveita dias de descanso em família

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 17:25

Lore Improta e Leo Santana curtem férias após maratona de Carnaval Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Depois de uma verdadeira maratona de shows e desfiles no Carnaval 2026, Lore Improta e Léo Santana apertaram o botão de pausa. O destino escolhido para recuperar as energias? A Bahia, claro.

O casal compartilhou com os seguidores alguns momentos da viagem, desde o embarque no avião até a chegada na casa onde vão passar os próximos dias. O espaço escolhido tem piscina e até um brinquedo inflável instalado especialmente para Liz, de quatro anos, que está aproveitando cada minuto das férias com os pais.

Na segunda-feira (23), Léo apareceu nas redes sociais para agradecer pela temporada intensa de apresentações. Segundo ele, o show realizado em São Paulo, no dia 22, marcou o encerramento oficial da agenda de Carnaval. Agora, o foco é descansar ao lado da família e também retomar com força total a rotina de treinos. O cantor contou que perdeu 14 kg durante o período agitado e quer recuperar o peso com dedicação aos exercícios.

Lore também celebrou o momento de pausa. Grávida do segundo filho do casal, ela afirmou que estava esperando muito por esses dias de descanso. Nesta primeira fase da viagem, familiares e amigos acompanham a família. Depois, a dançarina e o cantor devem seguir para um destino a dois.