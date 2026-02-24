FAMOSOS

Alanis Guillen namora? Atriz de 'Três Graças' abre o jogo sobre 'sexualidade fluida'

Protagonista de novela das 21h, atriz já brilhou em Pantanal e outras produções

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 14:25

Alanis Guillen Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se você acompanha as novelas da TV Globo, provavelmente já se perguntou: Alanis Guillen está namorando? A atriz, que ganhou projeção nacional após viver Juma Marruá em Pantanal, voltou ao horário nobre em Três Graças e, mais uma vez, despertou a curiosidade do público, agora também fora das telas.

Na trama atual, ela interpreta Lorena e vive um relacionamento com a personagem de Gabriela Medvedovski, o que aumentou ainda mais o interesse sobre sua vida amorosa. Mas, diferentemente das personagens intensas que já defendeu, Alanis prefere manter a discrição quando o assunto é sua intimidade.

A atriz se define como uma pessoa de sexualidade fluida, descoberta ainda na adolescência. Para ela, os rótulos não dão conta da complexidade dos sentimentos. O que realmente importa é a conexão, o diálogo e o significado que cada relação carrega. Em entrevistas, já afirmou que se envolve com quem faz sentido em sua trajetória, independentemente de gênero. Para Alanis, amar pode ter muitas formas e todas são válidas.

Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis

Atualmente, ela vive um relacionamento com a produtora e gerente de projetos Giovanna Reis. As duas se conheceram em 2022, por meio de amigos em comum. Depois de um período de aproximações e afastamentos, decidiram assumir o romance publicamente no início do ano passado. Desde então, seguem juntas, mantendo uma relação marcada por admiração e cumplicidade.