CARNAVAL DE SALVADOR

Alanis Guillen celebra representatividade em Três Graças: 'A gente quer se enxergar nas histórias'

Atriz marcou presença no Camarote Salvador na noite deste domingo (15)

Heider Sacramento

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 22:21

Alanis Guillen e Gabriela Medvedovski vivem o casal Lorena e Juquinha na novela Três Graças Crédito: Thiago Duran e Caio Duran/ Reprodução

Durante sua passagem pelo Carnaval baiano, no Camarote Salvador, neste domingo (15), a atriz Alanis Guillen falou sobre a importância da representatividade e a recepção do público à sua personagem, Lorena, na novela Três Graças. A artista também revelou que pretende aproveitar ainda mais a Bahia.

Na trama das nove, Alanis vive Lorena Ferette, par romântico da policial Juquinha, interpretada por Gabriela Medvedovski. Para a atriz, o casal rompe preconceitos e abre caminhos para que o público se veja representado na televisão. “É muito importante ver a realidade sendo apresentada na TV. A gente quer sempre se enxergar nas histórias; estamos aqui para isso, para contar, com poesia e verdade, sobre a vida. Lorena e Juquinha estão aí para mostrar que, para o amor, não importa o gênero. A gente tem que vivê-lo com verdade, honestidade e alegria”, afirmou.

Alanis celebrou sua vinda a Salvador e disse que ainda deseja conhecer outros encantos do estado, caso resolva dar uma “fugidinha” do agito da capital. “Tenho a intenção de curtir e relaxar, mas Salvador, no Carnaval, para pra isso, e eu estou amando viver essa experiência e descobrir o Carnaval daqui”, declarou, animada. “Se a gente quiser fugir um pouco, pode ir para Itapuã, Itacaré, Ilhéus… A Bahia é demais. Muito obrigada por me receberem”, completou.