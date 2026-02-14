Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 17:48
O desfile era de Ivete Sangalo, mas parte dos holofotes acabou direcionada ao primogênito da artista. Aos 15 anos, o filho de Veveta, Marcelo, marcou presença ao lado da mãe no trio elétrico do Bloco Coruja, no circuito Barra Ondina, em Salvador.
Durante a apresentação, o garoto apareceu tocando no trio e mostrou desenvoltura diante do público que acompanhava a passagem da cantora. A cena foi registrada por foliões e rapidamente repercutiu nas redes sociais.
Marcelo Sangalo
Enquanto Ivete comandava o repertório da folia, Marcelinho acompanhava atento e integrado à banda, reforçando a conexão da família com a música e com o Carnaval da capital baiana.
Ivete Sangalo puxa Bloco Coruja