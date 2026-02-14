CARNAVAL 2026

Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete

Marcelinho acompanhou a mãe no circuito Barra Ondina e participou da apresentação no Carnaval de Salvador

Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 17:48

Marcelo Sangalo Crédito: Vitor Santos / AgNews

O desfile era de Ivete Sangalo, mas parte dos holofotes acabou direcionada ao primogênito da artista. Aos 15 anos, o filho de Veveta, Marcelo, marcou presença ao lado da mãe no trio elétrico do Bloco Coruja, no circuito Barra Ondina, em Salvador.

Durante a apresentação, o garoto apareceu tocando no trio e mostrou desenvoltura diante do público que acompanhava a passagem da cantora. A cena foi registrada por foliões e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Enquanto Ivete comandava o repertório da folia, Marcelinho acompanhava atento e integrado à banda, reforçando a conexão da família com a música e com o Carnaval da capital baiana.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.