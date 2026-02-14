Acesse sua conta
Com homenagem emocionante a Wanda Chase, Saulo anima Pipoca de Ondina em mirante de camarote

Cantor faz terceiro show consecutivo na Varanda do espaço e homenageia Wanda Chase no figurino

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16:49

Saulo Fernandes
Saulo Fernandes Crédito: Reprodução

O cantor Saulo Fernandes comandou, neste sábado (14), a Pipoca de Ondina na Varanda do Camarote Salvador, no circuito Barra Ondina, em Salvador. A apresentação começou às 14h30 e marcou o terceiro ano seguido em que o artista leva um show especial ao mirante do espaço durante o sábado de Carnaval.

Wanda Chase

Jornalista será homenageada por bloco tradicional de Salvador por Reprodução | Instagram

Com repertório que mistura músicas autorais e clássicos da música baiana, Saulo reuniu foliões ao longo do circuito Dodô. No setlist da folia estão canções como “Bahia Batuque Orixá”, “Frevo Mulher”, “Raiz de Todo Bem”, “Preta” e “Rua 15”, que fazem parte da maratona de nove apresentações previstas para o período carnavalesco.

No show deste sábado, o cantor usou um figurino estampado com o nome de Wanda Chase, em homenagem à jornalista, que morreu em abril do ano passado. O gesto foi destacado durante a apresentação e recebeu aplausos do público presente no espaço.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

