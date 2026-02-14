CORREIO FOLIA

Carlinhos Brown e Edcity comandarão Arrastão da Quarta-feira de Cinzas

Cortejo encerra oficialmente a folia e celebra trabalhadores e foliões após seis dias de festa

Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 18:21

Edcity Crédito: Reprodução

O Carlinhos Brown e Edcity serão as atrações do tradicional Arrastão da Quarta-feira de Cinzas, que acontece no dia 18 e marca o encerramento oficial do Carnaval da Bahia 2026. O cortejo reúne foliões para uma despedida simbólica após dias intensos de música e celebração cultural.

Consolidado como um dos momentos mais aguardados do pós-Carnaval, o Arrastão mantém a energia da festa e reforça o caráter popular da folia. O trio elétrico desfila sem cordas, em formato aberto, criando um espaço de celebração livre e democrática, tradicionalmente dedicado aos trabalhadores que fazem o Carnaval acontecer, como cordeiros, ambulantes, catadores, técnicos, artistas e equipes de apoio.

Ao longo dos sete dias oficiais, o Carnaval da Bahia 2026 contará com mais de 300 atrações distribuídas nos circuitos da capital e em palcos alternativos, além de programação em mais de 80 cidades do interior do estado. A edição deste ano traz o tema “Um Estado de Alegria”, destacando a diversidade musical e a valorização da cultura baiana.