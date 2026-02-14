Acesse sua conta
Carlinhos Brown e Edcity comandarão Arrastão da Quarta-feira de Cinzas

Cortejo encerra oficialmente a folia e celebra trabalhadores e foliões após seis dias de festa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 18:21

Edcity
Edcity Crédito: Reprodução

O Carlinhos Brown e Edcity serão as atrações do tradicional Arrastão da Quarta-feira de Cinzas, que acontece no dia 18 e marca o encerramento oficial do Carnaval da Bahia 2026. O cortejo reúne foliões para uma despedida simbólica após dias intensos de música e celebração cultural.

Consolidado como um dos momentos mais aguardados do pós-Carnaval, o Arrastão mantém a energia da festa e reforça o caráter popular da folia. O trio elétrico desfila sem cordas, em formato aberto, criando um espaço de celebração livre e democrática, tradicionalmente dedicado aos trabalhadores que fazem o Carnaval acontecer, como cordeiros, ambulantes, catadores, técnicos, artistas e equipes de apoio.

