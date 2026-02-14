CORREIO FOLIA

Vestido de princesa, Xanddy retorna às Muquiranas e celebra 60 anos do bloco no Campo Grande

Cantor destaca mudanças no comportamento dos foliões após novas regras de segurança no Carnaval de Salvador

Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 17:16

Xanddy Crédito: Reprodução

O cantor Xanddy Harmonia voltou a puxar o bloco As Muquiranas neste sábado (14), no circuito Osmar, no Campo Grande, em Salvador. O retorno acontece após dez anos sem desfilar oficialmente com o grupo e coincide com a celebração dos 60 anos de fundação do bloco.

Em entrevista no circuito, o artista destacou a relação construída ao longo dos anos com as Muquiranas e afirmou que o aniversário de diamante foi o momento ideal para retomar a parceria. Ele também comentou as transformações no comportamento dos foliões, especialmente após a adoção de regras mais rígidas de segurança, como a retirada das pistolas de água utilizadas em edições anteriores.

Segundo Xanddy, o processo de conscientização trouxe mudanças perceptíveis na postura do bloco. “Essa transformação que tem acontecido, de conscientização após a remoção das armas, tem sido importante. Eles estão muito mais sociáveis e entendendo que se trata de uma brincadeira, [compreendendo] os limites que precisam ser obedecidos”, afirmou.

O cantor disse ainda que as alterações na conduta dos participantes contribuíram para que se sentisse mais confortável em retornar ao desfile neste Carnaval. “Isso me deixa mais tranquilo para voltar e fazer parte dessa brincadeira, porque eu me sinto um 'muquirana”, declarou.

Para marcar os 60 anos de história, o bloco adotou como tema em 2026 “Baile das Princesas – 60 Anos de Alegria”, mantendo a tradição das fantasias que caracterizam o grupo como um dos mais conhecidos do circuito Campo Grande.