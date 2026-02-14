Vestido de princesa, Xanddy retorna às Muquiranas e celebra 60 anos do bloco no Campo Grande

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 17:16
O cantor Xanddy Harmonia voltou a puxar o bloco As Muquiranas neste sábado (14), no circuito Osmar, no Campo Grande, em Salvador. O retorno acontece após dez anos sem desfilar oficialmente com o grupo e coincide com a celebração dos 60 anos de fundação do bloco.
Em entrevista no circuito, o artista destacou a relação construída ao longo dos anos com as Muquiranas e afirmou que o aniversário de diamante foi o momento ideal para retomar a parceria. Ele também comentou as transformações no comportamento dos foliões, especialmente após a adoção de regras mais rígidas de segurança, como a retirada das pistolas de água utilizadas em edições anteriores.
Segundo Xanddy, o processo de conscientização trouxe mudanças perceptíveis na postura do bloco. “Essa transformação que tem acontecido, de conscientização após a remoção das armas, tem sido importante. Eles estão muito mais sociáveis e entendendo que se trata de uma brincadeira, [compreendendo] os limites que precisam ser obedecidos”, afirmou.
O cantor disse ainda que as alterações na conduta dos participantes contribuíram para que se sentisse mais confortável em retornar ao desfile neste Carnaval. “Isso me deixa mais tranquilo para voltar e fazer parte dessa brincadeira, porque eu me sinto um 'muquirana”, declarou.
Para marcar os 60 anos de história, o bloco adotou como tema em 2026 “Baile das Princesas – 60 Anos de Alegria”, mantendo a tradição das fantasias que caracterizam o grupo como um dos mais conhecidos do circuito Campo Grande.
