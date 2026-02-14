Acesse sua conta
Por que o bloco de Ivete se chama Coruja? Entenda a origem do nome que faz sucesso no Carnaval de Salvador

Símbolo da energia noturna e da conexão com os fãs, Coruja é um dos blocos mais tradicionais comandados por Ivete Sangalo na folia baiana

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16:09

Carnaval de Salvador
Carnaval de Salvador Crédito: Arquivo CORREIO

Quem é apaixonado pelo Carnaval de Salvador conhece o bloco Coruja. Comandado por Ivete Sangalo, ele é um dos mais disputados da folia. Mas por que ele tem esse nome? A escolha não foi aleatória e carrega um significado que dialoga diretamente com a identidade da artista e com a energia da festa.

Criado para ampliar as opções de blocos no circuito da folia, o Coruja rapidamente se consolidou como um dos mais tradicionais do Carnaval da Bahia. O nome faz referência ao animal noturno, símbolo de disposição e vitalidade, características associadas às longas horas de música e animação comandadas por Ivete no trio elétrico.

A ideia era traduzir em um símbolo a energia que a cantora transmite aos foliões. A coruja, ave conhecida por sua atividade durante a noite, representa resistência, intensidade e presença marcante, atributos que combinam com a maratona de shows no circuito Barra Ondina.

No Carnaval de Salvador 2026, o bloco desfila no sábado e na segunda-feira, novamente sob o comando de Ivete. Ao longo dos anos, o Coruja reuniu um público diverso, com fãs que acompanham a artista de diferentes estados e até de outros países, reforçando o caráter fiel e apaixonado da turma que veste o abadá.

Com o passar das edições, o Coruja deixou de ser apenas mais um bloco para se tornar parte da história recente do Carnaval de Salvador, consolidando a imagem de Ivete como uma das principais protagonistas da folia baiana.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

