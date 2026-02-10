Acesse sua conta
Relembre os últimos 30 grandes hits de Ivete Sangalo no Carnaval

Nos últimos 30 anos, foram muitas as músicas que embalaram os foliões na maior festa de rua do planeta

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 05:30

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Acervo CORREIO

Ivete Sangalo não cansa de surpreender. A cantora, que chega com tudo com o hit Vampirinha para o Carnaval 2026, é uma grande colecionadora de sucessos. Nos últimos 30 anos, foram muitas as músicas que embalaram os foliões na maior festa de rua do planeta.

Entre lançamentos que saíram meses antes e hits que só ganharam força quando o trio entrou na avenida, Ivete Sangalo construiu ao longo dos últimos anos um repertório que virou trilha oficial do Carnaval. Muitas das músicas que hoje são lembradas como sucessos da folia foram lançadas ainda no ano anterior, mas explodiram de vez apenas quando encontraram o público nos blocos, pipocas e camarotes. É essa relação direta entre palco, rua e multidão que ajuda a explicar por que Ivete segue emplacando canções que atravessam verões e se consolidam como hinos carnavalescos no ano seguinte.

1996 - Beleza Rara

1997 - Arerê

1998 - Carro Velho

1999 - Tô na Rua

2000 - Canibal

2001 - Pererê

2002 - Festa

2003 - Chupa Toda

2004 - Sorte Grande (Poeira)

2005 - Abalou

2006 - A Galera

2007 - Berimbau Metalizado

2008 - Não precisa mudar

2009 - Cadê Dalíla

2010 - Na Base Do Beijo

2011 - Acelera aê (Noite do bem)

2012 - Que Belê

2013 - Dançando

2014 - Tempo de Alegria

2015 - Pra Frente

2016 - O Farol

2017 - O Doce

2018 - No Groove

2019 - Teleguiado

2020 - Todo Mundo Vai

2021 - Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha

2022 - O Mundo Vai

2023 - Tudo Cria de Ivete

2024 - Macetando

2025 - O Verão Bateu em Minha Porta

2026 - Vampirinha

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

