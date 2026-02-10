Relembre os últimos 30 grandes hits de Ivete Sangalo no Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 05:30
Ivete Sangalo não cansa de surpreender. A cantora, que chega com tudo com o hit Vampirinha para o Carnaval 2026, é uma grande colecionadora de sucessos. Nos últimos 30 anos, foram muitas as músicas que embalaram os foliões na maior festa de rua do planeta.
Entre lançamentos que saíram meses antes e hits que só ganharam força quando o trio entrou na avenida, Ivete Sangalo construiu ao longo dos últimos anos um repertório que virou trilha oficial do Carnaval. Muitas das músicas que hoje são lembradas como sucessos da folia foram lançadas ainda no ano anterior, mas explodiram de vez apenas quando encontraram o público nos blocos, pipocas e camarotes. É essa relação direta entre palco, rua e multidão que ajuda a explicar por que Ivete segue emplacando canções que atravessam verões e se consolidam como hinos carnavalescos no ano seguinte.
Ivete Sangalo
1996 - Beleza Rara
1997 - Arerê
1998 - Carro Velho
1999 - Tô na Rua
2000 - Canibal
2001 - Pererê
2002 - Festa
2003 - Chupa Toda
2004 - Sorte Grande (Poeira)
2005 - Abalou
2006 - A Galera
2007 - Berimbau Metalizado
2008 - Não precisa mudar
2009 - Cadê Dalíla
2010 - Na Base Do Beijo
2011 - Acelera aê (Noite do bem)
2012 - Que Belê
2013 - Dançando
2014 - Tempo de Alegria
2015 - Pra Frente
2016 - O Farol
2017 - O Doce
2018 - No Groove
2019 - Teleguiado
2020 - Todo Mundo Vai
2021 - Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha
2022 - O Mundo Vai
2023 - Tudo Cria de Ivete
2024 - Macetando
2025 - O Verão Bateu em Minha Porta
2026 - Vampirinha
