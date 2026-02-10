Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Desconto de 15% no pagamento do IPVA é prorrogado; saiba mais

As demais datas previstas no calendário do IPVA 2026 permanecem as mesmas

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15:54

IPVA de veículos com placas de final 4 deve ser quitado até dia 30
Desconto de 15% no pagamento do IPVA é prorrogado; saiba mais Crédito: Paula Fróes/GOVBA

Os proprietários de veículos da Bahia terão mais 15 dias para poder pagar o IPVA 2026 com o desconto de 15%. Embora a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) tenha anunciado inicialmente que o prazo para obter o desconto finalizaria nesta terça-feira (10), a pasta decidiu prorrogar até o dia 25 de fevereiro, por levar em consideração que o grande número de contribuintes interessados em aproveitar o desconto de 15% na antecipação sobrecarregou o sistema de pagamento e provocou instabilidade nos últimos

A definição da nova data levou em conta o período de Carnaval. As demais datas previstas no calendário do IPVA 2026 permanecem as mesmas. A Sefaz-Ba ressalta que o desconto, um dos maiores do país, só é válido para pagamento à vista, e pode ser feito por meio da plataforma ba.gov.br ou em caixas eletrônicos ou aplicativos do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com o número do Renavam em mãos. O desconto de 15% é calculado de forma automática em todas as plataformas, e é válido somente para o IPVA.

Confira o IPVA dos 10 carros mais caros da Bahia

Lamborghini Aventad SVJ - Valor venal: R$ 6,8 milhões - IPVA: 171 mil por Divulgação
Ferrari Purosangue - Valor venal: R$ 6,6 milhões - IPVA: 166 mil por Divulgação
Lamborghini Huracan - Valor venal: R$ 4 milhões - IPVA: 101 mil por Divulgação
Ferrari F8 Spider - Valor venal: R$ 4 milhões - IPVA: 100 mil por Divulgação
Ferrari F8 Tributo - Valor venal: R$ 4 milhões - IPVA: 100 mil por Divulgação
Lamborhini Huracan EVO - Valor venal: R$ 3,6 milhões - IPVA: 91,7 mil por Divulgação
Ferrari 488 Spider - Valor venal: R$ 3 milhões - IPVA: 75 mil por Divulgação
Ferrari 488 Pista - Valor venal: R$ 2,9 milhões - IPVA: 74 mil por Divulgação
Ferrari Portofino M - Valor venal: R$ 2,7 milhões - IPVA: 69 mil por Divulgação
Ferrari FF - Valor venal: R$ 2,6 milhões - IPVA: 66 mil por Divulgação
1 de 10
Lamborghini Aventad SVJ - Valor venal: R$ 6,8 milhões - IPVA: 171 mil por Divulgação

A Sefaz-Ba e o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba) alertam que, para ter o veículo totalmente regularizado, é necessário efetuar o pagamento do licenciamento integrado, que engloba, além do IPVA, o licenciamento anual, de responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba), e eventuais multas.

É importante lembrar ainda que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) não é mais enviado para o endereço do contribuinte, por isso é necessário que, após pagar o licenciamento, o contribuinte gere o arquivo digital no ba.gov.br, para em seguida imprimir ou salvar no celular.

Veja os 10 carros com as maiores dívidas de IPVA na Bahia

LR DISCOVERY 4 2.7 S | 57.879,77 | 2015 a 2024 por Reprodução
LR DISCOVERY 4 3.0 SE | 59.045,92 | 2015 a 2024 por Reprodução
BMW 528 I | 60.306,70 | 2015 a 2024 por Divulgação
LR DISCOVERY 4 3.0 SE | 83.261,95 | 2015 a 2024 por Reprodução
Porche 911 Carrera | 90.943,73 | 2023 e 2024 por Divulgação
TOYOTA HILUX SWSRXAF4D | 99.574,19 | 2018 a 2024 por Reprodução
BMW 435I Coupe | 115.584,06 | 2015 a 2024 por Auto Esporte
FERRARI F12 Berlineta | 128.822,33 | 2024 por Reprodução
FERRARI F12 Berlineta | 128.822,33 | 2024 por Reprodução
LR Range Rover SPT 3.0 TD HSE | 178.762,92 | 2018 a 2024 por Divulgação
1 de 10
LR DISCOVERY 4 2.7 S | 57.879,77 | 2015 a 2024 por Reprodução

Pagamento via Pix

É possível fazer o pagamento à vista, via Pix, em qualquer instituição bancária. O licenciamento integrado — que reúne IPVA, taxa de licenciamento e eventuais multas — pode ser realizado de forma 100% digital por meio da plataforma ba.gov.br. Para isso, basta acessar a página, entrar com usuário e senha, e escolher a opção “Pagar Licenciamento Cota Única”. Depois é só digitar o número do Renavam do veículo e gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), que já vem com o código de barras e o QR Code do pix. O ba.gov.br pode ser acessado, ainda, utilizando-se usuário e senha do gov.br, plataforma digital unificada do Governo Federal. As plataformas e caixas do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob também permitem ao contribuinte pagar o licenciamento integrado.

Outras alternativas

A Sefaz-Ba informa que, caso o contribuinte não possa fazer a quitação e aproveitar o desconto de 15% até o dia 25, ele tem ainda a opção de pagar o imposto com 8% de desconto, desde que faça o pagamento do valor integral até o dia do vencimento da primeira cota do parcelamento previsto para o seu veículo. Esta informação pode ser checada no calendário do IPVA 2026, disponível no site no www.sefaz.ba.gov.br, clicando-se em “Inspetoria Eletrônica” - “IPVA” - “Calendário”.

É possível ainda fazer o parcelamento em cinco vezes, sem desconto, também de acordo com o calendário anual, levando-se em conta o número final da placa do veículo. Caso a opção seja por parcelar o IPVA, o contribuinte deve lembrar-se de que os débitos referentes à taxa de licenciamento e a eventuais multas de trânsito deverão ser pagos até o prazo final do pagamento em cota única ou da quinta parcela do IPVA. O imposto só poderá ser parcelado se o valor do débito for igual ou superior a R$ 120. A Sefaz-Ba lembra que a opção do parcelamento referente a débitos anteriores a 2026 será admitida apenas caso este pagamento ocorra junto com o do exercício atual.

Mais recentes

Imagem - Sete são presos e R$ 270 milhões bloqueados em investigação contra grupo criminoso

Sete são presos e R$ 270 milhões bloqueados em investigação contra grupo criminoso
Imagem - Três homens são detidos com mais de 150 abadás irregulares e canetas emagrecedoras

Três homens são detidos com mais de 150 abadás irregulares e canetas emagrecedoras
Imagem - Celulares e drogas são apreendidos durante operação em presídio na Bahia

Celulares e drogas são apreendidos durante operação em presídio na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores
01

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Imagem - Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA
02

Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
03

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval
04

Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval