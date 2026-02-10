Acesse sua conta
Operação prende chefe do crime de Xique-Xique em São Paulo

Traficante de 20 anos era procurado por comandar a distribuição de drogas na cidade baiana, além de ter ligação com homicídios

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13:12

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem apontado como principal líder de uma organização criminosa com atuação em Xique-Xique, no interior da Bahia, foi preso nesta terça-feira (10) na cidade de São Paulo. A captura ocorreu no bairro Itaim Paulista, durante a segunda fase da Operação Cactos de Fogo.

O suspeito, de 20 anos, estava foragido e é investigado por comandar a distribuição de drogas na cidade baiana, além de ter ligação com homicídios registrados na região. Contra ele, a Justiça de Xique-Xique expediu três mandados de prisão por tráfico de drogas, homicídio e participação em organização criminosa.

Durante a ação, policiais apreenderam com o investigado uma arma de fogo de uso restrito.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

A operação foi conduzida pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Xique-Xique, após cerca de seis meses de investigações e monitoramento. A prisão contou com apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de São Paulo.

O preso permanece à disposição da Justiça e deverá ser transferido para o sistema prisional baiano. As investigações continuam para localizar e responsabilizar outros integrantes do grupo criminoso.

Outra liderança presa

Em outra ação, equipes de segurança também prenderam, na noite de segunda-feira (9), em Valinhos, no interior paulista, Reinaldo Conceição Coelho, conhecido pelos apelidos de "Cabeção" e "Cérebro". Ele é apontado como um dos principais articuladores do Comando Vermelho (CV) no bairro de Cosme de Farias, em Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito possuía três mandados de prisão em aberto e é investigado por envolvimento com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, lavagem de dinheiro e homicídios.

As apurações indicam que ele ocupava posição estratégica dentro da facção, organizando a distribuição de drogas e armas e fazendo a ligação entre integrantes do grupo na Bahia e em outros estados. Por esse motivo, foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por integrar organização criminosa estruturada e com divisão de funções.

"Cérebro" também aparece nas investigações da Operação Duplo X, realizada em junho de 2024 para combater núcleos do CV envolvidos em crimes violentos e extorsões. Na ocasião, nove pessoas foram presas e um dos alvos, Renê Mateus dos Santos Júnior, o "Tio Chico", morreu durante ação policial em Sergipe.

