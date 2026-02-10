Acesse sua conta
Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Suspeito começou a mandar flores e presentes para jovem e não aceitou ser rejeitado

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 08:10

Alana foi atacada por Luiz Felipe
Alana foi atacada por Luiz Felipe

A Justiça converteu em prisão preventiva, neste domingo (8), a detenção de Luiz Felipe Sampaio, investigado por tentar matar a estudante Alana Anisio Rosa, de 20 anos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A jovem foi esfaqueada dentro da própria residência na semana passada.

De acordo com familiares, Alana nunca teve qualquer relacionamento com o suspeito. Os dois teriam tido contato apenas pelas redes sociais. Luiz Felipe passou a demonstrar interesse pela jovem depois de vê-la em uma academia e, desde então, começou a enviar buquês de flores e chocolates para a casa dela, mesmo sem receber retorno, segundo informações de O Globo.

Jovem não aceitou namoro e foi atacada

Alana Anisio Rosa

Em dezembro, ao enviar o quinto buquê, ele revelou sua identidade e incluiu um bilhete pedindo a jovem em namoro. Orientada pelos pais, Alana respondeu de forma educada e recusou o pedido. Segundo relatou a mãe nas redes sociais, a recomendação foi agir assim pelo receio “do que se passa no coração dos outros”.

Na ocasião, Alana explicou que não pretendia iniciar um relacionamento porque estava focada nos estudos e no objetivo de cursar medicina. O suspeito, porém, não teria aceitado a negativa.

Na quinta-feira (5), ele teria ido até a residência da jovem tentando se aproximar, mas acabou afastado pelo cachorro da família. No dia seguinte, retornou ao local e cometeu o ataque. A mãe encontrou a filha ferida, com golpes de faca no rosto e em várias partes do corpo.

Alana foi levada às pressas para um hospital particular da região, onde passou por uma cirurgia que durou cerca de cinco horas. O quadro é considerado grave. No domingo, chegou a apresentar melhora e foi retirada da ventilação mecânica, mas, horas depois, o estado voltou a se agravar, sendo necessário induzir o coma.

Em relato nas redes sociais, a mãe da jovem descreveu o impacto da violência sofrida pela filha. “Ele fez essa atrocidade com a minha filha. A minha filha está muito machucada. Hoje, pude ver mais de perto porque, no dia, ela estava com muito sangue pelo corpo. A gente não conseguia ver todos os cortes”, afirmou Jaderluce Anísio de Oliveira, acrescentando que não sabe “se foram 15 ou 17 facadas”.

Ela também pediu justiça pelo caso e apoio à filha. “Continuo pedindo a todos oração e continuo pedindo a todos justiça por Alana. Que a justiça seja feita, não só pela minha filha, mas por todas as mulheres do mundo que passam pelo mesmo problema que a Alana. Que esse Luiz Felipe fique preso por muitos e muitos anos. Ele não merece viver em sociedade”, concluiu.

Luiz Felipe passou por uma audiência de custódia e teve a prisão temporária convertida para preventiva.  

