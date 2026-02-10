FEMINICÍDIO

Homem casado tortura e mata a ex-namorada dentro de motel

Ele, que não aceitava nova relação da ex mesmo estando com outra mulher, tirou a própria vida depois

Carol Neves

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:36

Ana Paula Ferreira Campos foi morta em motel por Flávio Alves da Silva Crédito: Reprodução

Um homem matou a ex-mulher dentro de um motel em Santos, no litoral paulista, e se suicidou em seguida. Flávio Alves da Silva era ex-companheiro da diarista Ana Paula Ferreira Campos, assassinada por ele. Ele atualmente era casado com outra mulher, mas não aceitava que a ex tivesse uma nova relação. As informações são da TV Tribuna.

O caso ocorreu no sábado (7), em um quarto do motel Vila Régia, localizado na Rua da Constituição, no bairro Vila Mathias. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e confirmaram as duas mortes.

Segundo familiares de Ana Paula, ela manteve um relacionamento com Flávio por cerca de cinco meses, período em que ele não estava casado. O namoro terminou aproximadamente um ano atrás e, somente após o rompimento, ele retomou a convivência com a ex-esposa, reatando a relação.

Ainda conforme os parentes da vítima, Flávio não teria aceitado quando Ana iniciou um novo relacionamento e passou a fazer ameaças contra ela e seus familiares. Com receio de represálias, a diarista não procurou a atual esposa dele para relatar a situação, temendo que as ameaças fossem cumpridas.

Desaparecimento e suspeita de tortura

Os parentes informaram que Ana Paula estava desaparecida desde sexta-feira (6), quando deixou o trabalho em Santos. Antes disso, avisou à irmã que passaria em uma loja para pagar um boleto e, em seguida, iria para casa, mas não retornou.

A família acredita que ela tenha sido forçada a ir ao motel com o ex-companheiro, onde teria sofrido agressões por horas antes de morrer. “Ela sofreu um traumatismo craniano grave e foi esganada até a morte”, disse um parente ao portal G1.

De acordo com o boletim de ocorrência, parentes de Flávio foram até o motel após rastrearem o celular dele por GPS, já que não conseguiam contato por telefone ou mensagens.

Conforme o registro policial, o administrador do estabelecimento tentou diversas vezes contato no quarto ocupado pelo casal desde a tarde de sexta-feira, mas não obteve resposta. Ele então utilizou uma escada para observar o interior pela janela e viu a mulher deitada na cama, com marcas de sangue.

A Polícia Militar foi acionada e arrombou a porta do quarto. No interior, os agentes encontraram Ana Paula sem vida sobre a cama e Flávio enforcado com um lençol preso ao box do banheiro.