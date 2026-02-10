Acesse sua conta
Homem arremessa panela de caldo quente em mulher: 'Sofra até a morte'

Ameaçada de morte, mulher recebeu mensagens com ameaças de morte do agressor, onde ele diz: “Fiz um trabalho pra você. Sofra até sua morte”

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:21

Mulher ameaçada de morte é atacada com panela de caldo quente
Mulher ameaçada de morte é atacada com panela de caldo quente Crédito: Reprodução

Um homem de 32 anos foi preso nessa segunda-feira (9/2) por policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Dean) de Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal. Ele é investigado por violência doméstica, injúria, ameaça e descumprimento de medidas protetivas contra a própria companheira, também de 32 anos. Em uma das agressões, o homem arremessou uma panela de caldo quente contra a mulher. Desde maio de 2025, ele envia mensagens para a vítima, intimidando-a, como: “Fiz um trabalho pra você. Sofra até a sua morte”.

As investigações apontaram que o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas concedidas e prorrogadas judicialmente, insistiu em descumpri-las, colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares. Veja as imagens:

Mensagens ameaçando mulher

Mensagens de ameaça foram registrada por Reprodução
Mensagens de ameaça foram registrada por Reprodução
Mensagens de ameaça foram registrada por Reprodução
Mensagens de ameaça foram registrada por Reprodução
Mulher ameaçada de morte é atacada com panela de caldo quente por Reprodução
1 de 5
Mensagens de ameaça foram registrada por Reprodução

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

