CRIME

Homem arremessa panela de caldo quente em mulher: 'Sofra até a morte'

Ameaçada de morte, mulher recebeu mensagens com ameaças de morte do agressor, onde ele diz: “Fiz um trabalho pra você. Sofra até sua morte”

Metrópoles

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:21

Mulher ameaçada de morte é atacada com panela de caldo quente Crédito: Reprodução

Um homem de 32 anos foi preso nessa segunda-feira (9/2) por policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Dean) de Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal. Ele é investigado por violência doméstica, injúria, ameaça e descumprimento de medidas protetivas contra a própria companheira, também de 32 anos. Em uma das agressões, o homem arremessou uma panela de caldo quente contra a mulher. Desde maio de 2025, ele envia mensagens para a vítima, intimidando-a, como: “Fiz um trabalho pra você. Sofra até a sua morte”.

As investigações apontaram que o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas concedidas e prorrogadas judicialmente, insistiu em descumpri-las, colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares. Veja as imagens: